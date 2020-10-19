Квашеная капуста быстрого приготовления: 6 рецептов хрустящей и сочной капусты

Иногда хочется капусты прям вот сегодня и нет сил ждать некоторое время когда она дойдет. Хочется уже попробовать и сейчас. Для вас рецепты.

Выбирайте среднепоздние или поздние белокочанные сорта, чтобы кочан был плотный и, желательно, крупный

Здравствуйте, дорогие друзья! Мир Вашему дому. Сегодня я вам предлагаю рецепты квашеной капусты быстрого приготовления, и несколько секретов для того чтобы она получилась хрустящей и сочной. Иногда хочется капусты прям вот сегодня и нет сил ждать некоторое время когда она дойдет. Хочется уже попробовать и сейчас.

Именно для таких случаев и придумали быстрые рецепты закваски. Есть даже такой, чтобы уже через пару часов можно было выставлять на стол. Согласитесь очень удобно получить готовый результат буквально за считанные мгновенья. А как кстати она будет в качестве закуски, вместе с малосольными или квашенными огурчиками, под горячительные напитки?

Совет — для наших целей, выбирайте среднепоздние или поздние белокочанные сорта, чтобы кочан был плотный и, желательно, крупный. Лучше, чтобы листья были целыми, не потрескавшимися.

Хрустящая и сочная квашеная капуста быстрого приготовления в банке без уксуса

Представляем вашему вниманию старинный способ приготовления вкусной квашеной капусты с яблоками сорта «антоновка». Почему именно этот сорт? Это очень душистые, плотные и с кислинкой плоды, которые не только придадут особый привкус и запах блюду, но и станут аппетитным его дополнением.

Ингредиенты:

капуста – 2 кг.

морковь – 2 шт. (средние)

яблоки «антоновка» – 2 кг.

соль – 2 ст. ложки без горки (не йодированная)

лимонная кислота – по вкусу

Процесс приготовления:

Яблоки помыть, вынуть сердцевину, порезать на дольки и залить водой с лимонной кислотой (вода должна быть немного кисловатой).

Капусту очистить от верхних листьев и измельчить при помощи специальной терки-шинковки. Морковь трем на обычной крупной терке. Можно попробовать пропустить её через терку для моркови по-корейски.

Натертые ингредиенты закладываем в миску посыпаем солью и перемешиваем слегка надавливая. Важно достигнуть момента когда капуста начнёт давать сок.

Наполняем трехлитровую банку поочерёдно слоями капусты и яблок (очень удобно это делать через воронку) при этом плотно утрамбовывая все с помощью «толкушки» или других подручных средств.

В наполненную до сужения горлышка банку я помещаю в качестве гнета капроновую крышку для холодных продуктов верх дном. Она не дает капусте подниматься вверх прижимая ее ко дну.

Банку поместить в глубокую миску и оставить на 3 дня при комнатной температуре, при этом нужно протыкать содержимое деревянной палочкой каждый день (иначе блюдо будет горчить). Хранить кислую капусту нужно под плотно закрытой капроновой крышкой в холодильнике или темном прохладном месте, например, погребе. Приятного аппетита!

Хрустящая и сочная квашеная капуста за сутки — рецепт быстрого приготовления без уксуса

По этому рецепту я в капусту не кладу морковь, а добавляю ее уже в готовый продукт, когда подаю на стол. Мне так больше нравится. Попробуйте и вы сделать по этому варианту. Но, если хотите, то можете сразу добавить одну морковку и квасить все вместе. Натрите ее на крупной терке и аккуратно перемешайте овощи.

Ингредиенты на 3 литровую банку:

Капуста — 2,5 кг

Сахар — 1 столовая ложка

Соль — 1 столовая ложка

Душистый перец горошком — 2 шт.

Черный перец горошком — 6 шт.

Лавровый лист — 2 шт.



Вода — 1 литр

Процесс приготовления:

Налейте воду в ковшик или кастрюльку и поставьте на огонь. Как только закипит, положите туда лавровый лист, душистый перец и черный перец горошком. Добавьте соль, сахар и размешайте. Поварите 2 минуты, выключите огонь и оставьте полностью остыть.

Капусту нашинкуйте тонкими полосками. Затем уложите ее плотно в банку по «плечики», то есть до места сужения банки, оставляя место для рассола. Где-то в серединке положите лавровый лист.

Теперь вливайте в банку остывший рассол до самого верху. Горошки перцев из рассола тоже выложите сверху. Поставьте глубокую миску и оставьте на сутки при комнатной температуре.

Через 6 часов проколите в нескольких местах длинной палочкой (можно ножом или спицей) до самого дна, что бы вышли газики и горечь. Пенку, которая появится сверху нужно будет снять. Через сутки квашеная капуста будет готова и ее можно сразу подавать на стол. А для украшения можно добавить протертую морковь и зелень.

Хрустящая и сочная квашеная капуста быстрого приготовления с рассолом

Хрустящую и сочную квашеную капусту делаем, привлекая всех домочадцев. Когда в доме растет девочка, то закваска капусты – это лучший способ приобщить её к заготовкам. Особенно, когда у вас есть кухонный комбайн, который справится с шинковкой вместо маленькой хозяйки.

А вот чего это сразу только девочки? Если у вас много капусты, то это уже вполне себе тяжелый физический труд, к которому надо привлекать мужские руки. Так что и сыновьям тоже разрешайте себе помогать. Так что приступим.

Ингредиенты:

1,5-2 кг капусты;

100 г моркови;

соль – 2 ст.л. с горочкой;

сахар – 2 ст.л. с горочкой;

литр кипяченой охлажденной воды.

Процесс приготовления:

Нарежем тонко капусту и морковь. Смешаем все и слегка подавим руками. Сильно не надо. Иначе капуста даст сок и станет слишком мягкой во время закваски.

Измельченные овощи в банку укладываем плотно. И готовим рассол, который зальём как только сахар и соль растворятся в воде.

Чем теплее рассол, тем быстрее приготовится квашеная капуста.

Баночку поставим в какую-нибудь емкость. Ведь когда капусточка начнет бродить, рассол будет выливаться через край. Не выливаем его.

Если рассол не достает до края банки, соберите ложкой тот, что пролился и отправьте обратно.

Через три дня можем пробовать. К тому же, мы привлекли к работе маленьких кулинаров. Доверьте им следить за рассолом и заливать его в банки при необходимости. Они справятся! Удачи!

Очень вкусная квашеная капуста в кастрюле крупными кусочками

А вот вам вариант закваски быстрой капусты, уложенной крупными кусками. Некоторые считают (мой муж например), что именно так будет вкуснее и аппетитнее. Для быстрого способа будет достаточно оптимально.

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 1,5 кг

Морковь – 200-300 гр

Чеснок – 2-4 зубчика

Соль – 4 столовые ложки

Сахар – 5 столовых ложек

Уксус яблочный – 1,5 столовые ложки

Вода – 1,5 литра

Процесс приготовления:

Отрежьте от кочана примерно половину и нарежьте его словно на дольки толщиной 2,5-3 см. Сам кочан постарайтесь вырезать и не использовать. Морковь натрите на крупной терке. Чеснок почистите и порежьте на половинки.

Затем складывайте куски в кастрюлю, пересыпая морковью и чесноком. Укладывайте слоями. Теперь займемся рассолом. Налейте воды в кастрюлю. Добавьте туда соль и сахар. Дождитесь закипания и влейте уксус, а затем выключайте. Горячий рассол влейте в кастрюлю с овощами, чтобы полностью все покрыло.

Сверху в кастрюлю положите перевернутую тарелку и поставьте на нее наполненную 3 литровую банку с водой. Таким образом мы установили гнет.

Через сутки гнет снимайте. Наша белокочанная готова. Для хранения можно переложить в более удобную посуду и поставить в холодильник. Употреблять ее можно сразу.

Квашеная капуста быстрым способом за 2-3 часа с уксусом и сахаром

Очень вкусная и сочная капуста получается буквально за 2-3 часа. Как раз об этом рецепте я и писала во вступлении. Представьте ситуацию, когда вас просто поставили перед фактом, что через пару часов к вам приедут нежданные, хоть и уважаемые, гости. Для таких случаев этот рецепт будет весьма кстати. Такая закуска съедается просто моментально. И гости будут довольны.

Ингредиенты:

Капуста — 3 кг

Морковь — 3-4 шт.

Чеснок — 4 зубчика

Вода — 1,5 литра

Сахар — 200 гр

Соль — 3 столовые ложки

Растительное масло — 200 гр

Уксус 9% — 200 гр

Процесс приготовления:

Капусту нашинкуйте любым удобным для вас способом. Морковь и чеснок натрите на терке. Все овощи сложите в глубокую посуду.

Теперь займемся маринадом. Налейте воду в кастрюлю. Добавьте соль и сахар, а также растительно масло. Поставьте на огонь. Дождитесь закипания и добавьте уксус. После этого покипятит еще 2 минуты и снимайте с огня.

Горячий маринад вылейте в блюдо с нашинкованными овощами и перемешайте. Накройте крышкой и оставьте при комнатной температуре на 2-3 часа.

После этого времени ее уже можно кушать. Если у вас получится очень много, просто переложите в удобную тару и храните в холодильнике. Обычно больше недели у нас она не стоит.

Рецепт приготовления квашенной капусты со свеклой без уксуса

Рецепт о котором я Вам сейчас расскажу просто изумителен. Вы наверное сами знаете, что кавказцы у нас народ любящий, что-нибудь острое. Именно поэтому в состав нашей заготовки будет входить острый перчик. А для получения более интересного вкуса мы добавим свеклу. Она окрасит нашу капусту в красный цвет и придаст ей прекрасный аромат.

Ингредиенты:

капуста — 1-1,2 кг.

свекла свежая (очищенная) -200 гр.

чеснок — 2 головки

перец острый — 1 стручок

Рассол:

вода — 1 литр

соль засолочная — 2 ст.ложка

Процесс приготовления:

Зачищенный кочан капусты делим на две равные части, удаляем кочерыжку с двух сторон. Затем разрезаем капусту на кубики небольших размеров.

Свеклу зачищаем от кожицы. Разрезаем на пластины, но не совсем толстые. В среднем толщина одной 3-5 мм.

Острый перчик промываем и нарезаем небольшими кусочками.

Теперь приступаем к процессу укладывания всех продуктов в банку. Для этого берем стеклянную тару объемом 2 литра. На низ укладываем свеклу, чеснок нарезанный пластинками и острый перчик. Следом кладём нашинкованную капусту. Таким образом заполняем всю баночку.

Займемся подготовкой рассола. В холодную кипяченную воду всыпаем нужное количество соли. Тщательно всё перемешиваем до полного растворения сыпучего ингредиента. Заливаем готовым рассолом баночку с овощами.

Поверх ставим тяжелый пресс, сделав его из подручных материалов

Под стеклянную тару ставим поддон или глубокую посуду. Чтобы в случае вытекания сока, он стекал не на стол. Выдерживаем капусту в таком состоянии в течение 6 суток.

По истечению времени снимаем пресс. Накрываем банку крышкой и убираем в холодильную камеру. Такая квашеная капуста со свеклой отлично сочетается с картошечкой, приготовленной в любом виде.



1. В приготовлении квашеной капусты лучше использовать поздние или зимние сорта этого овоща. Выбирайте немного приплюснутые кочаны.

2. Способ шинковки не важен, главное, чтобы вам было удобно.

3. При квашении нужно использовать только каменную соль. От йодированной овощи станут рыхлыми.

4. Емкость для приготовления нужно выбрать такую чтобы капуста была набита в ней плотно, и была возможность поставить сверху гнет.

5. Если при квашении у вас в банке сверху нет сока, обязательно нужно долить немного воды. Овощи должны быть покрыты рассолом.

6. Важно помнить, что каждый день нужно прокалывать капусту выпуская газ, который накапливается снизу в посуде. Если этого не делать закуска будет горькой.

7. Овощ квасят при комнатной температуре около 3 дней.

8. Готовый продукт нужно хранить в холодильнике или в темном помещение при температуре от 0 до +5 гр.

Вот и все на сегодня. Я с вами поделилась самыми простыми и моими любимыми вариациями быстрой закваски капусты. У меня дома мало места для долгого хранения, поэтому я как раз и пользуюсь такими рецептами. Закончилось, делаю еще. Это не так много времени занимает.

Так что и вам я очень рекомендую эти способы. Выбирайте понравившиеся и приступайте к готовке уже прямо сейчас. Ну зачем ждать зимы, когда уже хочется попробовать эту вкусную закуску.

Источник: viramaina.ru