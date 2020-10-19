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Новый рекорд: 157 новых зараженных COVID-19 выявили в Новосибирской области за сутки на 19 октября

14:02 19.10.2020 Фото: pixabay.com
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Госпитализировано 50 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

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Госпитализировано 50 детей с подозрением на коронавирус
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Новый рекорд: 157 новых зараженных COVID-19 выявили в Новосибирской области за сутки на 19 октябряПоловину зарплаты не выплатили за сентябрь 2020 в пандемию медикам ЦГБ Бердска. Они выйдут на работу 20 октября 2020?Ещё 155 новостей

По данным оперативного штаба на утро 19 октября в регионе зарегистрировано 15 136 случаев COVID-19 (+157 за минувшие сутки), в том числе у 950 детей. 13 081 человек выписан с выздоровлением (+48 за сутки).

Скончались еще пять пациентов: мужчины в возрасте 69 лет, 80 лет и 82 года, и женщины в возрасте 65 лет и 78 лет. Всего в регионе от коронавируса умерли 533 человека.

В отделениях интенсивной терапии находятся 122 человека. На ИВЛ – 37 пациентов.

Госпитализировано 50 детей с подозрением на коронавирус, в том числе дети с подтвержденным диагнозом.

Взрослых пациентов с установленным диагнозом COVID-19 и с подозрением на него в инфекционных стационарах Новосибирска – 3 414.

В больницы районов области госпитализированы 1 046 пациентов с подозрением на коронавирусную инфекцию и лабораторно подтвержденным диагнозом.

Всего в Новосибирской области провели 626 153 теста на коронавирус.

Под медицинским наблюдением находятся 2 968 жителей области, 49 825 человек сняты с меднаблюдения.

COVID-19 коронавирус пандемия
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