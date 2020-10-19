С чем связан новый симптом заражения SARS-CoV-2, стало известно

COVID UK: количество случаев коронавируса в Великобритании продолжает расти, и симптомы включают высокую температуру, новый кашель, потерю запаха и вкуса. Вы также можете подвергаться риску COVID-19, если у вас немного изменится слух. Это признак COVID в ваших ушах -
стоит подумать о самоизоляции?
COVID-19 - это инфекционное заболевание, подтвержденное почти у 40 миллионов человек во всем мире, при этом более миллиона человек умерли от вируса. Если у вас разовьются какие-либо ключевые симптомы коронавируса, вам следует немедленно пройти тест на инфекцию.
Ряд советов по всей стране ввели ограничения «третьего уровня», чтобы снизить уровень заражения.
Лондон и Эссекс присоединились к ограничениям «второго уровня» в эти выходные, поскольку количество случаев также продолжает расти.
Вы можете подвергаться риску заражения коронавирусом, если заметили незначительное изменение слуха.
Некоторые пациенты с COVID-19 сообщили о необъяснимой потере слуха.
Ранее на этой неделе у мужчины внезапно началась потеря слуха в сочетании с шумом в ушах с левой стороны.
Тиннитус - это название необъяснимых звуков, включая звон, жужжание, шипение или пульсацию.
Ученые недавно призвали врачей следить за признаками шума в ушах, поскольку это может быть недостаточно диагностированным симптомом коронавируса.
В отчете о случаях заболевания BMJ они написали: «Потеря слуха и шум в ушах - это симптомы, которые наблюдались у пациентов с COVID-19 и вирусом гриппа, но не были выделены.
"Учитывая широкое распространение вируса среди населения и значительную заболеваемость потерей слуха, важно продолжить изучение этого вопроса.
«Это особенно верно, учитывая необходимость оперативного выявления и лечения потери слуха и текущих трудностей с доступом к медицинским услугам».
Но то, что вы слышите звон в ушах, не обязательно означает, что у вас коронавирус.
Тиннитус обычно не является признаком чего-либо серьезного, и для этого уже существует ряд методов лечения.
Это также может быть вызвано диабетом, беспокойством или даже приемом некоторых лекарств.
Ваш шум в ушах, скорее всего, вызван COVID-19, если он сопровождается одним из наиболее распространенных предупреждающих знаков.
В Великобритании вам следует пройти тестирование на инфекцию только в случае развития любого из этих симптомов.
Некоторые пациенты также сообщали о боли в горле, головных болях и даже икоте, помимо более общих признаков.
Более 42 000 человек умерли от коронавируса в Великобритании.
Источник: express.co.uk