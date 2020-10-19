Это шок! Новых зараженных COVID-19 нашли за 3 суток в Искитиме на 19 октября. Такого еще не было

Снято с наблюдения 780 человек, в том числе 186 детей.

Снято с наблюдения 780 человек.

На 10:00 19 октября 2020 года на территории города Искитима и Искитимского района находится под наблюдением лиц, прибывших на территорию Российской Федерации, а также наблюдаемых по контакту – 103 (контактных, в том числе, городских жителей – 95, сельских – .

Снято с наблюдения 780 человек, в том числе 186 детей.

Подтвержденных 368 случаев коронавирусной инфекции, в том числе, городских жителей – 293, сельских – 75. Пациентов, завершивших лечение – 318. Скончался 1 пациент.

51 пациент с легким и бессимптомным течением коронавирусной инфекции получают лечение на дому в связи с отказом от госпитализации.

Источник: iskitim.nso.ru