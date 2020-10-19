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Сравнил с залежалой колбаской блестящие лица женщин 40+ от крема житель Бердска

15:00 19.10.2020, Дарья Моисеенко Фото: pixabay
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"Господи, как это выглядит ужасно, когда женщины за 40 лет, мажут лицо жирным кремом, чтобы оно блестело и создавал вид свежести", - пишет бердчанин.

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Со старой колбаской житель Бердска сравнил кожу лиц 40-летних женщин

Поделился постом с негативным мнением о свечении лица после увлажняющего крема у дам бальзаковского возраста житель города в субботу, 17 октября, в социальной сети «Вконтакте» в группе «Подслушано Бердск».

-Господи, как это выглядит ужасно, когда женщины за 40 лет, мажут лицо жирным кремом, чтобы оно блестело и создавал вид свежести. Выглядит, как залежалая колбаса в магазине, щедро смазанная продавцами растительным маслом,- утверждает подписчик группы « Послушно Бердск».

Бердчан оскорбило такое отношение к слабому полу. В комментариях они вступились за женщин, которых сравнили с залежалой колбаской.

-Моей бабушке 81, она до сих пор красится и мажет лицо тональным кремом и выглядит очень даже ничего. И за счет этого она еще активно бегает, а если бы она в 40 плюнула на себя и перестала за собой ухаживать, сейчас бы уже сдалась давно,- поделилась Ирина.

-Правильно. Женщины, берите пример с мужиков - ничем ничего не мажьте. Проснулся, умылся (не всегда), и ты красавчик ,- иронично замечает Юлия.

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40-летние женщины жирная кожа крем масло
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