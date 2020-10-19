Розыск: Старушка Анна Зимина трое суток не может выбраться из леса под Колыванью

Нужны люди - для заброса поисковиков из города на место, для прочеса леса, для работы в штабе.



Еще есть шанс ее вывести, но сами не справимся, нужны люди!

По нашей информации, бабушка ушла из дома в СНТ "Домостроитель" в Колыванском районе около 3 часов ночи 17 октября. Днем она звонила родственникам по телефону, говорила, что находится в поле, посидит отдохнет и пойдет дальше, но не понимает, куда идти. У бабушки проблемы со слухом, и по телефону говорить с ней тяжело, к вечеру телефон уже не отвечал. Бабушке требуется прием лекарств в силу возраста и здоровья. Два дня ищем, сорвались прямо с учений и с тех пор активный поиск не останавливался. Нужны люди - для заброса поисковиков из города на место, для прочеса леса, для работы в штабе. Приехать на поиск может любой человек вне зависимости от подготовки, главное - уместная для леса одежда (никаких кроссовок), с собой перекус-горячее питье, сухие носки и т.п.

Фото с камер наблюдения у магазина - все, что есть пока



Всех, кто что-либо знает о местонахождении пропавшей, просим обратиться на горячую линию отряда «Лиза Алерт» — 8 800 700 54 52 или по номеру 112. Звонки на оба номера бесплатны.

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С уважением, руководитель направления по связям со СМИ поисково-спасательного отряда «Лиза Алерт Новосибирск» Елизавета Лиманская. +7 952 947 30 43, vk.com/id131863243