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Какие новые ограничения ввели из-за пандемии в Новосибирской области

14:58 19.10.2020 Фото: pixabay.com
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В Новосибирской области накануне установлен новый рекорд по заболеваемости коронавирусом — заразились сразу 149 человек

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Сколько продлится пандемия коронавируса

В Новосибирской области судьи решили ввести новые ограничения из-за пандемии коронавируса. Такие данные приводятся на сайте Президиума Совета судей региона.

В Президиуме решили предложить ограничить личный приём населения, а документы попросили присылать по электронной почте, а также с помощью сервиса «Электронное правосудие».

Второе ограничение – Откажут представителям средств массовой информации. Всех, кто не является участниками процессов, не пустят в здания судов.

Время на ознакомление с материалами дел ограничат– на это выделят только 40 минут, а в здания пустят только по предварительной записи.

Также планируется закупка дополнительных средств для обеззараживания воздуха, новых термометров.

Подобные ограничения уже вводились в марте, но с мая суды начали работать в обычном режиме с соблюдением санитарных норм.

Напомним, в Новосибирской области накануне установлен новый рекорд по заболеваемости коронавирусом — заразились сразу 149 человек

COVID-19 коронавирус пандемия
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