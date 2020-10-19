Введут ли комендантский час из-за COVID-19, ответил мэр Собянин

Оптимальная стратегия заключается в том, чтобы найти средний путь между закрытием города и полным отказом от ограничительных мер, уверен он.

Собянин оценил возможность введения комендантского часа в Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин заявил, что введение комендантского часа, запрещение передвижения по городу, запрет на въезд и выезд – это крайние меры, они неприемлемы и невозможны.

- Крайние меры – введение комендантского часа, полное запрещение передвижения по городу, запрет на въезд и выезд, закрытие почти всех предприятий. Для нас эти меры абсолютно неприемлемы и невозможны", - говорится в сообщении на личном сайте главы города.

Собянин добавил, что оптимальная стратегия заключается в том, чтобы найти средний путь между закрытием города и полным отказом от ограничительных мер.