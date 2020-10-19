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"Мой ребенок невыносим": Куда звонить, когда отношения в семье заходят в тупик в Бердске?

16:30 19.10.2020, Алена Романцова Фото: pexels.com
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Вопросы воспитания, обучения, супружеских конфликтов и вопросы пандемии - все их вы можете задать по указанным телефонам. Если вы ограничены в передвижении - как жить в 4 стенах 24 часа в сутки в тесном контакте с близкими без конфликтов?

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Названы телефоны доверия в Бердске

К кому обратиться за советом, если возникли проблемы с воспитанием ребенка или в отношениях в семейной паре. Если в пандемию вам приходится долго находиться "взаперти" с семьей и это вызывает конфликты - дать совет в этих ситуациях могут психологи центра "Перспектива". 19 октября руководитель организации Ольга Добролюбская рассказала о таких полезных бесплатных услугах.

- В центре работают психологи, которые в том числе работают с судами, опекой, действует психолого-медико-педагогическая комиссия. Специалисты с большим опытом, - отметила Добролюбская.

От центра действует телефон доверия. На него можно позвонить по вопросам детско-родительских отношений, вопросов воспитания, обучения и даже супружеских конфликтов. Также по острым вопросам пандемии. Например, если вы ограничены в передвижении - как жить в 4 стенах 24 часа в сутки в тесном контакте с близкими без конфликтов.

Телефоны доверия:

8-383-41-2-34-70
8-800-2000-122.

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воспитание детей дети отношение в семье отношения помощь психолога семья Ольга Добролюбская Перспектива
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