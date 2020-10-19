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С арсеналом самодельного оружия и боеприпасов задержали жителя Новосибирска

16:15 19.10.2020 Фото: стоп-кадр оперативной съемки
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В квартире родственницы оперативники обнаружили предметы, похожие на пистолет системы «Макаров», около 200 патронов различного калибра, пистолет-пулемет, а также около 27 граммов вещества, предположительно обладающего взрывчатыми свойствами.

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В Новосибирске задержан подозреваемый в незаконном обороте огнестрельного оружия

Сотрудниками Управления уголовного розыска ГУ МВД России по Новосибирской области в ходе оперативно-розыскных мероприятий установлен и задержан 35-летний житель Октябрьского района, подозреваемый в незаконном обороте огнестрельного оружия, боеприпасов и взрывчатых веществ.

В ходе проведенных обысков в квартире фигуранта, а также по месту его регистрации - в квартире родственницы оперативники обнаружили предметы, похожие на пистолет системы «Макаров», около 200 патронов различного калибра, пистолет-пулемет, а также около 27 граммов вещества, предположительно обладающего взрывчатыми свойствами. По всем изъятым предметам Экспертно-криминалистическим центром ГУ МВД России по Новосибирской области проведены необходимые исследования, по результатам которых оружие и часть боеприпасов признаны пригодными для стрельбы. Также экспертами установлено, что исследуемое оружие изготовлено самодельным способом - пистолет путем замены ствола охолощенного пистолета Макарова, а пистолет-пулемет - путем замены первоначального ствола на самодельно изготовленный с использованием станочного оборудования. Экспертиза вещества, обнаруженного в квартире новосибирца, подтвердила его взрывчатый состав метательного действия. Порох предназначен и пригоден для снаряжения патронов.

По пяти эпизодам противоправной деятельности подозреваемого дознавателем отдела полиции № 6 «Октябрьский» Управления МВД России по городу Новосибирску возбуждены уголовные дела по признакам преступлений, предусмотренных статьями 223, ст. 222, ст. 222.1 Уголовного кодекса Российской Федерации (Незаконное изготовление, приобретение и хранение огнестрельного оружия, боеприпасов, а также незаконное приобретение и хранение взрывчатых веществ).

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде. Вину в совершении данных преступлений гражданин признает, поясняя, что указанные деяния совершил в целях коллекционирования. Дознание по делу продолжается.

Источник: 54.мвд.рф

огнестрельное оружие
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