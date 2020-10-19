"Путинские" выплаты в октябре 2020: Выделили 11,7 млрд рублей на новые пособия семьям с детьми в Новосибирской области

Детям от рождения до 3 лет полагалась и выплата в 5 000 рублей в апреле-июне текущего года. Некоторые семьи получили сразу все выплаты разом.

Семьи с детьми получили выплаты в коронавирус в Новосибирской области

Сколько денег выплатили семьям с детьми в коронавирус по указанию президента Владимира Путина, выяснил ПФР региона. Детские выплаты семьям Новосибирской области по указам Владимира Путина с мая по октябрь составили почти 11,7 миллиарда рублей.

Последние выплаты перечислили родителям несовершеннолетних в начале октября 2020. Выплаты россияне называют «путинскими». Напомним, из-за пандемии коронавируса в мае 2020 Владимир Путин предложил меры поддержки россиян. Речь идет о выплатах на детей до 3-х лет в размере 5 000 рублей в течение 3-х месяцев и единовременной выплате на детей с 3 до 16 лет по 10 000 рублей дважды - в июне и июле 2020. При этом повторно никаких заявлений подавать было не нужно – дополнительные 10 000 рублей органы ПФР перевели на основе ранее поданных заявлений. Также диапазон получателей пособий от президента в июле расширили – по 10 000 получили дети от рождения до 16 лет.

Выплата по 10 000 рублей

Финансовой поддержкой воспользовались более 400 семей, в которых воспитываются 554 120 детей. Сумма выплат составила почти 11,7 миллиарда рублей в регионе. Как сообщал "Курьер. Среда. Бердск", так Владимир Путин поддержал российские семьи с детьми в период сложной эпидемиологической ситуации. При этом никакие критерии нуждаемости при определении права на данные выплаты не применялись – деньги выплачивали всем семьям с детьми до 16 лет. Стоит отметить, что на такие меры господдержки могли претендовать лишь граждане России, проживающие на территории РФ.

Выплата по 5 000 рублей

Детям от рождения до 3 лет полагалась и выплата в 5 000 рублей в апреле-июне текущего года. Некоторые семьи получили сразу все выплаты разом. Речь идет о семьях, в которых несколько детей разных возрастов, а также о тех, которым в апреле-сентябре 2020 года исполнилось 3 года – они получили право сразу на 2 выплаты.

- Мы предприняли все возможное, чтобы новосибирские семьи с детьми могли реализовать свое право на данные выплаты. Не только информировали граждан, но и организовывали выездные мероприятия по приему заявлений в отдаленные населенные пункты. При этом самым удобным способом подачи заявления стал, безусловно, дистанционный – заявления на выплаты можно было подать в электронном виде. Таким способом подано 90% заявлений на «детские» выплаты по Новосибирской области, - рассказал управляющий отделением ПФР по Новосибирской области Александр Терепа.