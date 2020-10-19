Локдауна не будет: о ЕГЭ-2021 и вакцинации от COVID-19 рассказал эксперт

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил о том, что образовательной «системе в глобальном общероссийском масштабе ничего не угрожает».

Директора школ должны обратить внимание, что при изменении учебного графика, изменении сроков каникул, при выборе дистанционного формата обучения важно своевременно корректировать основную образовательную программу учебного заведения

Первые два месяца в новом учебном году в российских школах — массового закрытия школ нет, переход на дистанционное обучение пока не планируется. О том, какая сегодня эпидемическая обстановка в учебных заведениях, прививках для учителей, проведении Единого госэкзамена и качестве образования в условиях пандемии в интервью ТАСС рассказал министр просвещения России Сергей Кравцов.

— Сергей Сергеевич, и родителей, и учителей интересует, будут ли из-за коронавируса приниматься такие же меры, как в прошлом учебном году, например, перевод всех школ на дистанционное обучение? И как обстоит эпидемическая ситуация в Российских школах сейчас?

— Мы ведем ежедневный онлайн-мониторинг, отслеживаем ситуацию, находимся в постоянном взаимодействии с регионами. По последним данным, количество школ, закрытых на карантин в связи с ситуацией с COVID-19, колеблется на показателе немногим более 100-110 школ, сейчас это примерно 0,31% от всех школ страны — ситуация контролируемая.

Особо подчеркну, что ни о каком локдауне в системе образования речи не идет, образовательный процесс сохраняется на территории всей России. Москва и другие регионы продолжают работу, необходимую для защиты здоровья, исходя из той ситуации, которая сложилась, а также опираясь на рекомендации и требования органов здравоохранения. Меры от региона к региону разнятся в зависимости от конкретной эпидемиологической ситуации.

При принятии тех или иных решений, касающихся организации в школе учебного процесса, должен рассматриваться каждый конкретный случай. Где-то переводят отдельные классы на обучение с использованием дистанционных технологий. Там, где необходимо, закрывают на определенный период посещение всей школы в связи, например, с сезонным заболеванием гриппом и ОРВИ, но это штатная ситуация. Это 88 школ — 0,22% от общего их числа.

— Планирует ли Минпросвещения рекомендовать региональным школам уходить на каникулы в случае роста числа зараженных коронавирусом, как, например, в Москве?

— Принятые в Москве меры основаны на текущей эпидемиологической ситуации. В каждом регионе должны соблюдаться профилактические требования и рекомендации, и решения принимаются в зависимости от той ситуации, которая сложилась в субъекте.

Директора школ должны обратить внимание, что при изменении учебного графика, изменении сроков каникул, при выборе дистанционного формата обучения важно своевременно корректировать основную образовательную программу учебного заведения, чтобы не допустить пробелы в освоении учебного материала, полноценной реализации предметов школьной программы. При этом они должны учитывать и требования к максимальной учебной нагрузке, не превышать ее.