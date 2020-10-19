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Уничтожение тараканов службой "Главдезинфектор"

16:06 19.10.2020
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Комфортное проживание в своей квартире или доме подразумевает не только отсутствие видимой грязи, пыли или мусора, но и отсутствие «непрошенных гостей», таких как тараканы.

Комфортное проживание в своей квартире или доме подразумевает не только отсутствие видимой грязи, пыли или мусора, но и отсутствие «непрошенных гостей», таких как тараканы.
Появиться любые насекомые, в том числе и тараканы, могут по разным причинам. Вот лишь некоторые из них:
1. Недостаточное поддержание чистоты в помещении.

2. Скопление мусора и еды в труднодоступных местах.
3. Перемещение насекомых от соседей.
4. Передвижение тараканов при санитарной обработке подвалов или чердаков
5. Появление насекомых в квартирах во время очищения и обработки стволов мусоропровода в многоквартирных домах.
Тараканы, как и многие другие насекомые, вызывают у человека элементарное отвращение и чувство брезгливости. Но проблема не только в этом. Дело в том, что данный вид насекомых является переносчиком опасных для человека заболеваний.
Таких, например, как:
1. Инфекции мочеполового тракта
2. Гастроэнтерит
3. Проказа
4. Пневмония
5. Тиф
6. Заболевания верхних дыхательных путей
7. Кишечные инфекции
8. Дизентерия
9. Аскаридоз
10. Полиомиелит
11. Гепатит
Таким образом становится ясно, насколько важно при первых признаках появления вредителей проводить дезинсекцию помещения. Это необходимая мера для защиты вашей квартиры или дома, для сохранения здоровья ваших родных и близких. Существует множество служб, которые оказывают услуги по обработке жилых помещений от тараканов и других видов насекомых. Они используют различные виды обработки.

Профессиональные методы дезинсекции:
1. Барьерная защита (специальный препарат наносится на возможные точки появления вредителей: дверные пороги, розетки, вентиляционные отверстия)
2. Холодный туман (в помещении распыляют яд для насекомых специальным генератором, которых помогает составу яда проникать в труднодоступные места и оседает на поверхности, уничтожая и вновь прибывших незваных гостей).
3. Горячий туман (также распыление ядовитого вещества, но уже при температуре до 60 градусов, что помогает избавиться и от взрослых тараканов и от их личинок)

Выбор метода обработки жилых помещений зависит от таких факторов как:
1. Площадь квартиры или коттеджа

2. Проживание детей и наличие у них аллергии
3. Наличие домашних питомцев в помещении
4. Какая самостоятельная обработка применялась
5. Количество вредителей
После того, как наши специалисты осмотрят квартиру или дом, в котором необходима дезинсекция, они подберут наиболее оптимальный и безопасный вариант обработки Вашего помещения, и вскоре Вы забудете о данной проблеме.

Источник: https://glavdezinfektor.ru

Уничтожение тараканов
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