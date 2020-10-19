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Зверски задержали пассажира в метро за отказ надеть маску

16:45 19.10.2020 Фото: стоп-кадр видео
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Ношение масок и перчаток в общественном транспорте и местах скопления людей обязательно. Такие меры связаны с распространением коронавируса.

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Назвавшегося астматиком и отказавшегося купить маску, полицейские повалили и отпинали

На станции метро "Беговая" в Санкт-Петербурге полиция агрессивно задержала мужчину без медицинской маски.

В Сети появилось видео задержания, снятое очевидцами. На кадрах видно, как мужчину повалили на пол несколько сотрудников полиции. Видно, как один из полицейских пинает лежащего на полу мужчину ногой.

По словам очевидцев, мужчина не оказывал сопротивления полиции и не проявлял агрессии. Он зашел в метро без маски и спросил у сотрудников метрополитена, где можно ее купить.

"Перед этим он просил разрешение на проход без маски, указывая на двух молодых людей, которые были без средств защиты перед ним, аргументируя это тем, что он астматик и ему противопоказано ношение маски", – написал очевидец.

Мужчину без маски пытались выгнать со станции сотрудники метрополитена. После этого на помощь пришли полицейские.

По информации источника, конфликт начался с того, что мужчина отказался купить маску.

Напомним, что ношение масок и перчаток в общественном транспорте и местах скопления людей обязательно. Такие меры связаны с распространением коронавируса.

Источник: ren.tv

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