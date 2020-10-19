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Насильно стерилизовали девочек-инвалидов в российском пансионате

17:15 19.10.2020 Фото: pixabay.com
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Одна из стерилизованных женщин умерла . Ее родные считают, что это может быть связано с операцией в пансионате — после неё девушка жаловалась на сильные боли при месячных, во время одного из таких приступов она скончалась.

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На Урале проверят информацию о принудительной стерилизации женщин

Министерство социальной политики Свердловской области начало проверку Уктусского пансионата для инвалидов и престарелых людей в Екатеринбурге после сообщений о нарушении прав проживающих там женщин. Об этом говорится в комментарии, размещенном на сайте ведомства.

В министерстве сообщили, что информация о нарушения появилась в Telegram-каналах. При этом справка, которая была там продемонстрирована, датирована 2008 годом.

«Для установления всех обстоятельств произошедшего в тот период может потребоваться дополнительное время», — говорится в комментарии.

Также в ведомстве добавили, что до настоящего момента жалоб от проживающих в пансионате по этому поводу не поступало.

Ранее Telegram-канал Baza сообщил, что руководство Уктусского пансионата насильно отправляло женщин на стерилизацию, потому что в учреждении нельзя было держать детей. По данным канала, таким образом пострадали более десяти человек.

Baza также опубликовала видеозапись, на которой о стерилизации рассказала женщина, представившаяся жительницей пансионата. В видеозаписи также была продемонстрирована подтверждающее это справка.

пансионат стерилизация
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