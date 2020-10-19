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Потребовал восстановить в должности замдиректора на мусорной свалке осужденный за трату 1 млн рублей Сергей Оленич суд Бердска. Но получил отказ

17:55 19.10.2020, Яна Паукштис Фото: Курьер. Среда. Бердск
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Кроме того, Оленич просил суд выплатить ему компенсацию заработной платы и морального вреда в размере 50 000 рублей.

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Сергею Оленичу было отказано в удовлетворении судебного иска в полном объеме
Сюжет: Солопова
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Потребовал восстановить в должности замдиректора на мусорной свалке осужденный за трату 1 млн рублей Сергей Оленич суд Бердска. Но получил отказТребует восстановить его в должности и выплатить зарплату осужденный за пособничество и растрату 1.3 млн руб. Сергей Оленич на полигоне ТБО БердскаЕщё 20 новостей

Сегодня, 19 октября, состоялось заседание по делу о восстановлении в должности и взыскании заработной платы за время вынужденного прогула Сергея Оленича, бывшего замдиректора муниципального "Спецавтохозяйство" Бердска.

Напомним, 15 сентября состоялось предварительное слушание по делу Сергея Оленича, год назад осужденного вместе с экс-директором "Спецавтохозяйства" Софьей Солоповой. Суд вынес вердикт - она незаконно выплатила Сергею зарплату больше 1 млн рублей.

Мотивацией на восстановлении в должности и выплате заработной платы, по мнению экс-директора полигона Софьи Солоповой, должны были стать незаконная процедура увольнения, в частности, нарушение процедуры оповещения работника о прогуле.

Однако, как сообщила «Курьер. Среда. Бердск» помощник председателя бердского городского суда Наталья Сафронова, в иске Сергея Оленича судом было отказано в полном объеме - восстановлении на рабочем места, компенсации заработной платы и компенсацию морального вреда в размере 50 000 рублей.

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