"Другого пути нет": Что связывает Киргизию и Россию, рассказал Жапаров

Исполняющий обязанности президента также рассказал, что станет баллотироваться на выборах главы государства, если будут приняты конституционные изменения, позволяющие это сделать.

Жапаров заявил, что обязательства Киргизии перед Россией будут выполняться на 100%

Киргизия выполнит все свои обязательства перед Россией в полной мере. Об этом сообщил исполняющий обязанности президента Киргизии Садыр Жапаров.

"Если говорить о наших обязательствах перед Россией, все отношения - финансовые и прочие обязательства Кыргызской Республики перед Российской Федерацией - будут выполнены в полной мере. Никаких изменений не будет, а если и будут, то только по взаимной договоренности", - отметил Жапаров. Премьер подчеркнул, что Киргизия и Россия "были вместе до сих пор, будут вместе и впредь", и отметил, что отношения с Россией "хорошие и в будущем также будут хорошими".

По его словам, две страны "многое связывает", и Киргизия "не может быть в стороне от России геополитически, в военном сотрудничестве и экономически". Киргизия и Россия, как отметил Жапаров, сотрудничают в ЕАЭС, ОДКБ, и "другого пути нет". Жапаров подчеркнул, что с другими странами республика будет взаимодействовать "на равноправной основе", но "самый основной стратегический партнер - это Россия".

Садыр Жапаров также рассказал, что станет баллотироваться на выборах главы государства, если будут приняты конституционные изменения, позволяющие это сделать.

"Согласно главному закону страны, лицо, исполняющее обязанности президента, не может участвовать в выборах. В настоящий момент в парламенте готовятся изменения в законодательство о выборах парламента и президента. Если в результате этих изменений закона будет позволено участвовать в выборах, я пойду. Но пока еще рано об этом говорить, решение по этому вопросу еще не принято", - сообщил Жапаров.

Вертикаль власти в Киргизии после политического кризиса в стране была восстановлена в полном объеме, считает Жапаров.

"На сегодняшний день вертикаль власти существует, потому что Жогорку Кенеш (парламент - прим. ТАСС) функционирует и официально утвердил меня премьер-министром страны. Вчера (16 октября - прим. ТАСС) прошла официальная церемония, и мне был предоставлен статус исполняющего обязанности президента. Таким образом вертикаль власти была полностью восстановлена", - сказал Жапаров.

После прошедших 4 октября в Киргизии выборов представители не попавших в парламент партий устроили в Бишкеке массовые беспорядки. В отставку ушли премьер-министр Кубатбек Боронов и спикер парламента Дастанбек Джумабеков. ЦИК республики признал итоги волеизъявления недействительными, дата проведения нового голосования должна быть объявлена до 6 ноября.

Спикером парламента был избран Канат Исаев, а премьер-министром - освобожденный протестующими из заключения Садыр Жапаров. 15 октября президент Киргизии Сооронбай Жээнбеков подал в отставку, и полномочия главы государства перешли Жапарову.

Источник: ТАСС