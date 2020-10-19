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Привязанной к больничной койке в ковидном госпитале 4 дня держали пациентку. Старушка умерла

17:45 19.10.2020 Фото: скрин видео telegram-канала «Челябинск № 1»
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По словам медиков, у пожилой женщины было много хронических заболеваний.

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Пациенты ковидного госпиталя пожаловались на халатное отношение медиков к пенсионерке

Напомним, соседка по палате сняла видеообращение о ненадлежащем уходе медиков за пожилой женщиной.

«Бабулечка лежит четвертые сутки, бедная борется за жизнь. Врачи ничего не делают, не допроситься. Говорю: «Подойдите, посмотрите, хоть что-то сделайте». Толком не кормят, не поят, лекарств вообще никаких. Руки привязаны. Она четвертые сутки лежит просто на спине, у нее, наверное, там уже пролежни пошли»,

– сообщила в видеоролике женщина.

 В больнице прокомментировали, что пенсионерка поступила в больницу в тяжелом состоянии. При этом вся необходимая помощь ей была оказана.

«Пациентка была не привязана, а зафиксирована, это медицинская фиксация, она была необходима, потому что пациентка была без сознания. Женщина, которая сняла видео, не совсем реально и адекватно оценивала ситуацию»,

– прокомментировала заместитель главврача по медицинской части ОКБ №2 Елена Чащина.

По словам медиков, у пожилой женщины было много хронических заболеваний.

Источник: Курс дела

COVID-19 госпиталь коронавирус пандемия
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От редакции

Со всеми стариками так относятся в больницах?

Аноним, 19 октября 2020 18:19
Без сознания, в тяжелом состоянии. А почему тогда не в реанимации женщина? Или старых и спасать не надо?

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