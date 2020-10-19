Привязанной к больничной койке в ковидном госпитале 4 дня держали пациентку. Старушка умерла

«Бабулечка лежит четвертые сутки, бедная борется за жизнь. Врачи ничего не делают, не допроситься. Говорю: «Подойдите, посмотрите, хоть что-то сделайте». Толком не кормят, не поят, лекарств вообще никаких. Руки привязаны. Она четвертые сутки лежит просто на спине, у нее, наверное, там уже пролежни пошли»,