Привязанной к больничной койке в ковидном госпитале 4 дня держали пациентку. Старушка умерла

Напомним, соседка по палате сняла видеообращение о ненадлежащем уходе медиков за пожилой женщиной.
«Бабулечка лежит четвертые сутки, бедная борется за жизнь. Врачи ничего не делают, не допроситься. Говорю: «Подойдите, посмотрите, хоть что-то сделайте». Толком не кормят, не поят, лекарств вообще никаких. Руки привязаны. Она четвертые сутки лежит просто на спине, у нее, наверное, там уже пролежни пошли»,
– сообщила в видеоролике женщина.
«Пациентка была не привязана, а зафиксирована, это медицинская фиксация, она была необходима, потому что пациентка была без сознания. Женщина, которая сняла видео, не совсем реально и адекватно оценивала ситуацию»,
– прокомментировала заместитель главврача по медицинской части ОКБ №2 Елена Чащина.
По словам медиков, у пожилой женщины было много хронических заболеваний.
Источник: Курс дела