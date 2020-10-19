Запретить смертную казнь в России попросила Европа

За последние 10 лет ни в одной из 47 стран в составе Совета Европы не был исполнен ни один смертный приговор.

Совет Европы предложил России окончательно запретить смертную казнь

Генсек Совета Европы Мария Пейчинович-Бурич предлагает российским властям подумать над полным запретом смертной казни и ратифицировать соответствующие протоколы Европейской конвенции по правам человека.

В ходе онлайн-трансляции курсов повышения квалификации Европейского учебного института МГИМО и Совета Европы она напомнила о том, что на сегодняшний день применение смертной казни запрещено почти во всех странах Совета Европы, кроме Белоруссии.

"Конституционный суд России давно запретил смертную казнь, которая не применяется более 25 лет", - напомнила она.

"Может быть, пришло время твердо перевести это в вид писаного закона путем ратификации Протоколов 6 и 13 Европейской конвенции (по правам человека)?", - задалась вопросом она, выразив надежду на то, что это может быть сделано.

В 1999 году Россия заморозила применение смертной казни на своей территории, с тех пор высшая мера наказания в стране не применяется.

Протокол N6 к Конвенции о защите прав человека и основных свобод "Относительно отмены смертной казни" был подписан РФ 16 апреля 1997 года в Страсбурге. Протокол внесен на ратификацию в Государственную Думу РФ письмом президента РФ от 6 августа 1999 года NПр-1025. Документ до сих пор не ратифицирован Российской Федерацией.

При присоединении к Конвенции о защите прав человека и основных свобод Россия сделала оговорку о поэтапном присоединении к Протоколу N6 в Российской Федерации. Протокол N13 к Европейской конвенции о защите прав человека и основных свобод относительно отмены смертной казни в любых обстоятельствах Российская Федерация не подписала и не ратифицировала.

Ранее уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова отмечала, что действующий в РФ на смертную казнь необходим для развития общества с точки зрения права и демократии, он дает возможность заключенным отстаивать свою правоту в случае несправедливого приговора. Омбудсмен подчеркнула, что пожизненное заключение можно считать достойной альтернативой этой "архаичной" мере наказания.

Несмотря на действующий в стране мораторий, ряд политиков периодически высказывается за возврат смертной казни в отношении совершивших жестокие преступления против детей.