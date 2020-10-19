Будут ли проходить ОГЭ и ЕГЭ в 2021 году удаленно, стало известно

В этом году Рособрнадзор совместно с Министерством просвещения планируют до Нового года представить такую методическую шпаргалку для всех будущих выпускников, в том числе девятых классов. Это поможет школьникам подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ задолго до экзамена.

Рособрнадзор рассказал, как в 2021 году будут проходить ОГЭ и ЕГЭ

И позволяют ли технологии проводить экзамены удаленно.

Выпускники вряд ли будут сдавать экзамены дистанционно в этом году. Об этом заявил на пресс-конференции в ТАСС глава Рособрнадзора Анзор Музаев. Он отметил, что организовать удаленный контроль за выпускниками не позволяют технологии, поэтому в ведомстве не рассматривают такой вариант. Но окончательного решения по этому вопросу нет.

— Не думаю, что существующие технологии сегодня позволяют нам пойти на такой шаг. Тот шаг, который вынуждены были сделать этим летом, был продиктован объективной реальностью. Мы на этот шаг пошли вместе с Министерством просвещения. Нам навстречу пошли. Сейчас слишком рано загадывать, можно ли будет воспользоваться в этом году таким подходом, но опыт показал, что правительство и мы достаточно гибки в этом направлении и можем достаточно быстро принять такое решение, — рассказал Анзор Музаев.



Министр также отметил, что русский язык и математика остаются обязательными для сдачи и получения аттестата. Выбрать дополнительные дисциплины для экзамена поможет диагностика.

— Мы готовим площадки, где ученики и их родители с шестого класса будут проходить диагностику и понимать, на каком уровне по разным предметам ребенок находится. В прошлом году впервые был сделан развернутый анализ предстоящего ЕГЭ. Была видеоконсультация, были впервые письменные методические рекомендации с разбором всех заданий, и впервые на сайте были два варианта из весенней волны — мы взяли по два варианта, и все участники могли посмотреть, порешать и подготовиться более качественно, — добавил Музаев.

В этом году Рособрнадзор совместно с Министерством просвещения планируют до Нового года представить такую методическую шпаргалку для всех будущих выпускников, в том числе девятых классов. Это поможет школьникам подготовиться к ЕГЭ и ОГЭ задолго до экзамена.

В минувшем учебном году из-за коронавируса в России перенесли ЕГЭ и отменили ОГЭ. Вопрос об отмене экзаменов подняли, когда школьники перешли на дистанционное образование. Министр просвещения Сергей Кравцов тогда объяснил это однозначной позицией министерства: «Учебный год можно наверстать, экзамены пересдать, а жизнь и здоровье никто не вернет». Домашнее обучение сочли лучшим вариантом в условиях, когда никто не знает, «как будет развиваться ситуация».

Источник: e1.ru