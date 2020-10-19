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Жестокое убийство 20-летней давности раскрыли в Новосибирске

17:45 19.10.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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В настоящее время злоумышленника по ходатайству следователя заключили под стражу.

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В Новосибирской области в результате планомерной работы следственных органов по раскрытию преступлений «прошлых лет» мужчине предъявлено обвинение в убийстве, совершенном им 21 год назад

Сотрудники следственного управления СК России по Новосибирской области совместно с оперативными работниками органов внутренних дел продолжают планомерную работу по раскрытию и расследованию преступлений, совершенных в прошлые годы, принимая все возможные меры к реализации принципа неотвратимости наказания лиц, совершивших преступные деяния.

В апреле месяце 1999 года в центре Первомайского района города Новосибирска между двумя компаниями молодых людей произошел конфликт, в ходе которого один из участников выстрелил в потерпевшего, 1978 года рождения. От полученных травм последний скончался на месте.

После совершения преступления мужчина скрылся, был объявлен в розыск, ему заочно было предъявлено обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Ввиду неустановления местонахождения обвиняемого расследование уголовного дела было приостановлено, однако работа по раскрытию этого преступления прошлых лет не прекращалась.

13 октября 2020 года в следственные органы поступила информация об установлении местонахождения розыскиваемого лица в городе Тюмень. Учитывая данный факт, производство по уголовному делу было возобновлено. Обвиняемого, почти 21 года скрывавшегося от уголовного преследования, этапировали в город Новосибирск и доставили в следственный отдел СУ СКР по Новосибирской области.

В настоящее время злоумышленника по ходатайству следователя заключили под стражу. В ходе допроса свою причастность к совершению преступления мужчина не отрицал.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: nsk.sledcom.ru

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От редакции

Как его нашли спустя столько лет?

Аноним, 19 октября 2020 18:33
Лицо было изначально, видимо были не заинтересованы его тогда ловить, за 20 лет в МВД пришли уже другие люди, подняли архивы... Таких дел очень много, где лица есть, но розыском никто толком не занимался, дела уже не учётные, в процент не идут, для раскрытия дел такой категории должен быть спрос и контроль на постоянной основе, а не в виде очередной компании...

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