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Забил до смерти своего приятеля неоднократно судимый пьяница в Новосибирской области

18:01 19.10.2020 Фото: pixabay.com
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В ходе конфликта на почве личных неприязненных отношений нанес не менее трех ударов кулаком в область головы своему 48-летнему знакомому.

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В Новосибирской области ранее неоднократно судимый местный житель забил до смерти своего знакомого

Следственными органами Следственного комитета Российской Федерации по Новосибирской области возбуждено уголовное дело в отношении неоднократно судимого 44-летнего жителя г. Барабинска по признакам состава преступления, предусмотренного ч. 4 ст. 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего).

По данным следствия, 13 октября текущего года подозреваемый в состоянии алкогольного опьянения, находясь в квартире по ул. Школьная с. Дунаевка Барабинского района Новосибирской области, в ходе конфликта на почве личных неприязненных отношений нанес не менее трех ударов кулаком в область головы своему 48-летнему знакомому.

В настоящее время подозреваемый задержан. Сегодня следствие обратится в суд с ходатайством об избрании в отношении фигуранта меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводится комплекс следственных мероприятий, направленных на сбор и закрепления доказательной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

Источник: nsk.sledcom.ru

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