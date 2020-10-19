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Завел дело на инспектора ПДН после стрельбы Данила Монахова СК

18:04 19.10.2020 Фото: стоп-кадр видеокомментария
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Вину в совершении инкриминируемого деяния обвиняемый не признал. Он заключен под стражу.

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Старший помощник руководителя следственного управления СК России Ю. Склярова прокомментировала

В ходе расследования уголовного дела, возбужденного следователями следственного управления Следственного комитета России по Нижегородской области по факту халатности при выдаче разрешения на владение огнестрельным оружием, психиатру-наркологу медицинского центра предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 293 УК РФ.

По версии следствия, в июле 2020 года обвиняемый вследствие недобросовестного отношения к своим обязанностям произвел осмотр 18-летнего Данила Монахова ненадлежащим образом, в результате чего у освидетельствуемого не были выявлены психические расстройства и расстройства поведения, при наличии которых противопоказано владение оружием.

Как полагают следователи СК, решение, принятое обвиняемым имело юридические последствия: на основании него подразделением Росгвардии была выдана Монахову лицензия на приобретение охотничьего огнестрельного оружия.

Впоследствии, приобретя огнестрельное оружие, 12 октября 2020 года в деревне Большеорловское Борского района Нижегородской области Монахов совершил преступление и убил трех человек, а также ранил еще троих.

Вину в совершении инкриминируемого деяния обвиняемый не признал. Он заключен под стражу.

Кроме того, следственными органами Следственного комитета России по Нижегородской области возбуждено уголовное дело в отношении инспектора отдела по делам несовершеннолетних отдела полиции № 3 (по Ленинскому району) города Нижнего Новгорода по ч. 1 ст. 285 УК РФ (злоупотребление должностными полномочиями). По версии следствия, в марте 2019 года подозреваемая, принимая решение по доследственной проверке по факту противоправных действий несовершеннолетнего ученика, грубо нарушила требования уголовно-процессуального закона, и при наличии в материалах проверки достаточных данных, указывающих на наличие в действиях Монахова признаков преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 30 п.п. «а, е» ч. 2 ст. 105 УК РФ, предварительное следствие по которому производится исключительно следователями Следственного комитета Российской Федерации, приняла незаконное и необоснованное решение об отказе в возбуждении уголовного дела на основании п. 1 ч. 1 ст. 24 УПК РФ в связи с отсутствием события какого-либо преступления.

Расследование по указанным уголовным делам продолжается.

Источник: nnovgorod.sledcom.ru

массовый расстрел ружье убийство Данила Монахов
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