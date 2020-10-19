Как вырастить озимый чеснок крупнее посадочного материала

Есть несколько нюансов для получения более крупного озимого чеснока. Один из методов - внесение перегноя на грядку. В каком количестве и что еще нужно учесть - читайте ниже.

Лучше всего сажать чеснок после помидоров, огурцов и бобовых культур

Когда сажать, зависит от выбранной глубины заделки зубков:

1. На глубину 3-5 см – за две-три недели до первых морозов.

2. На 10-15 см – до второй декады октября.

Почему выбирают глубокую посадку? Так получают более крупные головки, и чеснок лучше переносит зимние морозы.

Правильный предшественник

Лучше всего сажать чеснок после помидоров, огурцов и бобовых культур. Также приемлемые предшественники – капуста, кабачки, тыква. После картофеля или лука высаживать чеснок нельзя… Так как у них одни болезни.

Грядка должна быть на солнечной стороне. С самой плодородной почвой с нейтральной реакцией. Лучше всего расположить ее с севера на юг.

Готовим грядку

Обязательно почву надо удобрить. Кроме перегноя вносят 2 стакана золы, 2 ст. ложки сульфата калия и 1 ст. ложку суперфосфата на 1 м². Все равномерно рассыпают по поверхности грядки, после чего ее перекапывают.

За пару дней перед посадкой по поверхности раскидайте немного мочевины и заделайте ее граблями.

Готовим семена

Разбираем головки на зубки, отбирая самые крупные и здоровые. Замачиваем их на сутки в слабом растворе марганцовки. Осмотрите обязательно донца зубков: если есть пробковая ткань, то соскребите ее ногтями от старых корней. Если оставить донце, она, как пробка, не даст нормально расти новым корням.

Правильная посадка

Для посадки в рядке через каждые 10 см отмечаем лунки. Глубина лунок должна быть от 3 до 15 см в зависимости от способа и места посадки. Расстояние между рядами 20-25 см.

При посадке вдавливать зубки в почву нельзя. Это сильно скажется на размере урожая. Если грядка сухая, то после посадки ее надо полить и замульчировать торфом или компостом толщиной до 10 см. Под такой шубой чеснок хорошо перезимует и даст отличный урожай.

Источник: Хозяйство