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Какие вузы и когда уходят на удаленку?

18:13 19.10.2020 Фото: Википедии
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Продолжительность обучения студентов в смешанном формате в осеннем семестре 2020/2021 учебного года будет зависеть от эпидобстановки в регионе. Заразившиеся в вузах есть.

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В НГТУ заболевших студентов не больше, чем в других вузах

В связи с неблагоприятной эпидемиологической обстановкой в стране и в Новосибирской области НГТУ НЭТИ переходит на смешанный формат обучения с 22 октября 2020 года, соответствующий приказ ректора вуза издан 19 октября. Университет переводит в дистанционный формат лекции и практические занятия (семинары), а занятия, требующие лабораторного оборудования и специализированного программного обеспечения, будут проходить в традиционном формате.

Для гуманитарных и экономических направлений подготовки в очном формате будут проводиться семинары по отдельным дисциплинам. Такое решение связано с тем, что занятия по формированию навыков практической работы невозможно полноценно проводить в дистанционном формате. Как и во время первой волны коронавируса весной этого года, дистанционные занятия будут проходить в собственной системе электронного обучения DiSpace, разработанной в НГТУ НЭТИ.

Продолжительность обучения студентов в смешанном формате в осеннем семестре 2020/2021 учебного года будет зависеть от эпидемиологической обстановки в регионе. До 21 октября будут внесены изменения в расписание занятий обучающихся очной формы обучения.

«В НГТУ НЭТИ в части эпидемиологической обстановки стабильная ситуация, у нас есть заболевшие студенты, но их не больше, чем в других вузах, так что мы могли бы продолжать работать в очном формате. Однако мы видим, как развивается ситуация в стране и в нашем городе, и не можем рисковать здоровьем наших студентов и преподавателей, их родных, да и просто жителей нашего города. Поэтому мы в профилактических целях приняли решение ввести смешанный формат обучения. В этот сложный период мы надеемся в том числе снизить нагрузку на городскую инфраструктуру: общественный транспорт, предприятия общепита.

Кроме того, принятое решение существенно сократит количество обучающихся, одновременно присутствующих в университете, что снизит риск заражения коронавирусной инфекцией в университете. Хочется особо подчеркнуть, что дистанционно будут идти только лекции и семинары, а все лабораторные работы, требующие использования специального оборудования, будут проведены в полном объеме очно, с соблюдением всех мер предосторожности. Насколько нам известно из опросов в наших социальных сетях, большинство студентов и преподавателей поддерживает наше решение», – говорит проректор по учебной работе Сергей Чернов.

вузы дистанционно коронавирус студенты
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