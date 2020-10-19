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Выплату в 10 000 рублей на детей до 16 лет в третий раз считают реальной в Госдуме

18:26 19.10.2020 Фото: pixabay.com
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Евгений Федоров считает обоснованным продолжить начислять некоторые виды «детских». Парламентарий уверен, что хотя сумма немаленькая, средства изыскать вполне возможно.

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Семьи с детьми снова ждут денег во вторую волну коронавируса

В период пандемии государство должно поддержать материально граждан России в третий раз, считают в Госдуме. Речь идет о выплатах на детей от 3 до 16 лет в размере 10 тысяч рублей.

Такие выплаты были введены летом по указу президента. Россияне получили по 10 тысяч рублей в июне и июле. В августе родители также рассчитывали на помощь от государства, обосновывая просьбу сбором ребенка в школу. Россияне даже подписывали соответствующую петицию, сообщал "Курьер. Среда. Бердск". Однако денег не последовало.

Сейчас вновь заговорили о «третьей волне» выплат. Так депутат Евгений Федоров допустил, что в стране может быть продолжена реализаций механизмов по поддержке населения. Ситуация с коронавирусной инфекцией обостряется и ограничительные меры могут привести к затруднительному материальному положению российских семей.

Евгений Федоров считает обоснованным продолжить начислять некоторые виды «детских выплат». Парламентарий уверен, что хотя сумма немаленькая (сотни миллиардов рублей) средства изыскать вполне возможно.

— «Это приоритетная статья, и возможности федерального бюджета позволяют реализовать эту программу. Если по какой-то причине средств не хватит, мы можем использовать кубышку правительства. Ее размер превысил отметку в семь триллионов рублей и составляет сейчас больше 11 триллионов», — рассказал депутат.

10 000 рублей выплата коронавирус помощь от государства Евгений Федоров
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