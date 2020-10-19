Когда день полиции в 2020 году? История появления замечательного праздника

Самые известные милиционеры советского времени - это, конечно Жеглов и Шарапов из телефильма "Место встречи изменить нельзя" 1979 года о работе милиции в послевоенной Москве.

Историю праздника можно отсчитывать с 1962 года, когда в СССР появился День советской милиции

День сотрудника органов внутренних дел - так полностью стал называться этот праздник после переименования милиции в полицию в 2011 году. Отмечается он 10 ноября. Почему для Дня полиции в 2020 году выбрали именно эту дату - в нашем материале.

Когда появился праздник

Историю праздника можно отсчитывать с 1962 года, когда в СССР появился День советской милиции. Дату определили не просто так - именно 10 ноября, буквально через три дня после социалистической революции, в 1917 году было подписано постановление о создании рабочей милиции. Изначально ее сотрудники подчинялись местным советам, потом милиция перешла в структуру НКВД, а после войны стала подразделением Министерства внутренних дел.



В царской России органы внутренних дел официально были образованы в 1802 году после манифеста об учреждении министерств Александра I. При этом собственно структура по охране общественного порядка была заложена за сто лет до этого, при Петре I. А еще раньше, в XVI веке, на Руси появились так называемые "губные старосты", которых называют предшественниками современных участковых. Таким образом, можно сказать, что история правоохранительных органов в нашей стране насчитывает 400 с лишним лет.

На сегодняшний день в задачи полиции входит охрана общественного порядка, предотвращение и раскрытие преступлений и розыск совершивших их людей, борьба с терроризмом, экстремизмом и распространением наркотиков, контроль за оборотом оружия, а также обеспечение безопасности дорожного движения. На 2018 численность сотрудников МВД РФ установлена чуть менее девятисот тысяч человек.

Традиции Дня полиции у нас и в других странах

В советское время праздник всегда отмечался торжественно, концерты в честь милиционеров начали проводить с 1966 года, а с 1972 их ещё и обязательно стали транслировать по телевидению. За всю историю праздника концерт отменили только однажды - в 1982 году, когда скончался генсек Леонид Брежнев. Примерно с 2000-х местом для проведения главного торжества служит Государственный Кремлёвский дворец, где каждый год 10 ноября перед представителями органов выступают звёзды первой величины. Лучшим сотрудникам в этот день вручают награды.

По традиции, в День полиции работники МВД выходят на службу в парадной форме.

Аналогичные праздники существуют во многих странах мира. С российской датой День полиции совпадает на Кубе, там отмечают тоже 10 ноября. А в Сингапуре вообще празднуют масштабно, там учреждена целая неделя полиции, она продолжается с 3 по 10 июня.

Шарапов с «Улиц разбитых фонарей»: как про сотрудников органов снимали кино

1. Самые известные милиционеры советского времени - это, конечно Жеглов и Шарапов из телефильма "Место встречи изменить нельзя" 1979 года о работе милиции в послевоенной Москве. Сыграли их Владимир Высоцкий и Владимир Конкин. В основе сценария была книга братьев Вайнеров "Эра милосердия", в которой у Шарапова был реальный прототип. Кроме того, при написании романа использовали материалы подлинных уголовных дел.

2. Олицетворением "милиционера мирного времени" в кино СССР стал участковый Анискин. Про деревенского детектива с 1968 по 1974 год вышла целая комедийная кинотрилогия, главную роль в ней исполнил актер Михаил Жаров. Придумал Анискина писатель Виль Липатов, и повести о нем принесли автору настоящий успех. А фамилия выдуманного деревенского участкового почти сразу стала нарицательной как обозначение честного милиционера, грамотно выполняющего свою работу.

3. Одним из первых сериалов про будни правоохранительных органов был 10-серийный телефильм "Рождённая революцией". Рассказывал он об истории советской милиции в период с 1917-го по 70-е (когда и проходили съемки). Главного героя, молодого рабочего завода, решившего связать свою жизнь с уголовным розыском, играл Евгений Жариков. Сериал тоже был основан на реальных фактах, в каждой серии расследовалось одно дело. Курировал съемки лично тогдашний глава МВД Николай Щелоков, он же и предложил название.

4. А самый трогательный "оперативник", горячо любимый миллионами зрителей, появился не в сериале, а в кинофильме. Картина "Ко мне, Мухтар!" вышла в 1964 году и сразу покорила весь Советский союз. У преданной овчарки, выручающей своего хозяина лейтенанта Глазычева (его сыграл Юрий Никулин), тоже был реальный прототип - пес Султан, который за свою службу в милиции задержал больше тысячи преступников. А в кино героического Мухтара играли сразу четыре собаки.

5. Про милицию эпохи 90-х зрителям рассказал сериал "Улицы разбитых фонарей", он пользовался сумасшедшей популярностью. Кстати, в этом году истории про питерских оперативников исполнилось 20 лет, первую серию "про ментов" показали 4 января 1998 года. И это тоже была экранизация книги, автором которой был милиционер Андрей Кивинов. Некоторые эпизоды снимали прямо в Кировском РУВД Петербурга - и бывало так, что в одном кабинете шел настоящий допрос, а через стенку - киношный. Всего вышло 16 сезонов проекта. В 2006 году "Улицы разбитых фонарей" даже попали в Книгу рекордов Гиннесса как самый продолжительный российский сериал.

Источник: kp.ru