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Жалуются на дефицит лекарств от коронавируса по рецептам в аптеках Новосибирско области

19:00 19.10.2020 Фото: Nso.ru
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Росздравнадзор доложил, что препараты, в том числе антибиотики и антивирусные, поступают в аптеки без сбоев, но из-за ажиотажного спроса быстро раскупаются.

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Власти НСО усилят контроль за поступлением лекарств в аптеки
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Правительство Новосибирской области усилит контроль за поступлением медикаментов в аптеки региона. Ситуацию с лекарственным обеспечением жителей рассмотрели на совещании под председательством первого замгубернатора Юрия Петухова 19 октября.

При подозрении на коронавирус врачи назначают пациентам антибиотики с действующим веществом левофлоксацин или азитромицин, однако в Новосибирске купить такие препараты невозможно.

Как сообщила руководитель территориального органа Росздравнадзора по Новосибирской области Елена Хрусталева, ведомство ежедневно мониторит наличие лекарств в аптечных сетях региона. Препараты, в том числе антибиотики и антивирусные, поступают в аптеки без сбоев, но из-за ажиотажного спроса быстро раскупаются.

«Это препараты рецептурного отпуска, сильнодействующие, поэтому мы рекомендуем жителям Новосибирской области осознанно подходить к приобретению и приему таких препаратов. Покупать только по назначению врача при наличии рецепта. Если происходит неконтролируемый прием препаратов, то формируется устойчивость к ним, таким образом, если человек заболеет дальнейшее лечение становится более сложным», – почеркнула Елена Хрусталева.

Также она отметила, что в аптеках, которые продают рецептурные препараты по правилам, лекарства имеются в наличии. В тех аптеках, где есть нарушения, лекарств нет.

Как сообщила начальник департамента по социальной политике мэрии Новосибирска Ольга Незамаева, в «Новосибирской аптечной сети» запаса парацетамолосодержащих, противовирусных, антибактериальных препаратов и антибиотиков хватит почти на полтора месяца. Сеть работает с оптовыми поставщиками и производителями. Производителю популярных противовирусных препаратов, которые применяют для лечения коронавируса, направлено письмо, и аптечная сеть надеется скоро получить запас препаратов, соответствующий потребности.

Что касается ГКУ НСО «Новосибоблфарм», которое обеспечивает организации льготными медпрепаратами по заявкам, на складах есть трёхмесячный запас, а в пунктах льготного отпуска 2,5-месячный запас. По федеральной льготе – запас на 3,5 месяца.

Подводя итоги совещания, Юрий Петухов поручил частным аптечным сетям усилить взаимодействие с Росздравнадзором, чтобы с его помощью более четко координировать взаимоотношения с крупными поставщиками медпрепаратов. Он также поручил региональному минздраву провести совещание с главным инфекционистом-пульмонологом Новосибирской области и ежедневно корректировать схемы лечения пневмоний, внебольничных и ковидных пневмоний с учетом имеющихся в аптеках аналогичных лекарств.

антибиотики аптеки дефицит лекарств коронавирус Юрий Петухов Елена Хрусталева
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От редакции

Как лечиться от коронавируса?

Коша, 19 октября 2020 19:14
Задолбали радужные рапорты про лекарства, про медицину... Вранье... С пятницы ищу в аптеках прописанный зараженным взрослым детям азитромицин. НЕТ его. Ни в одной аптеке Бердска.
Головач Лена, 19 октября 2020 19:17
Кому война, а кому и мать родная.

Сейчас склады попридержат, и взвинтят цены, к бабке не ходи
Аноним, 19 октября 2020 19:38
При подозрении на коронавирус....
Это что, новый диагноз такой, типа бессимптомных?
Если этого вируса нет, значит нет, если есть, то почему не госпитализируют и не назначают профессиональное лечение? А то пишут, что все госпитали типа забиты бессимптомными или ожидающими результатов, а домой отправляют реально больных.

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