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Еще 1000 коек для ковидных больных введут в госпиталях Новосибирской области

19:31 19.10.2020 Фото: Nso.ru
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Сейчас в регионе развернуто 3 977 коек для пациентов с коронавирусом. Сформирован кадровый резерв более 100 человек из числа студентов-медиков и ординаторов.

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Почти тысячу новых мест для инфекционных больных введут в регионе в ближайшее время
Сюжет: Вторая волна COVID-19
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Еще 1000 коек для ковидных больных введут в госпиталях Новосибирской областиЖалуются на дефицит лекарств от коронавируса по рецептам в аптеках Новосибирско областиЕщё 157 новостей

В областном центре создаются дополнительные места в больницах для лечения пациентов с коронавирусом. Будет введено 992 новые койки для заболевших коронавирусной инфекцией, сообщил в пресс-службе регионального правительства.

Как сообщила главный инфекционист Новосибирской области Лариса Позднякова, в ближайшее время 100 коек будет введено в гинекологической больнице № 2, 200 коек в областной клинической больнице.

Новые койки будут открывать постепенно, всего планируется развернуть еще 992 места в Новосибирске. Сейчас в регионе развернуто 3 977 коек.

Напомним, в настоящее время организована работа 31 инфекционного госпиталя, из которых 30 – на базе подведомственных медицинских организаций, 1 – на базе Федерального государственного казенного учреждения «425 военный госпиталь» Министерства обороны Российской Федерации. Открыты 17 инфекционных изоляторов на базе центральных районных больниц для оказания медицинской помощи больным COVID-19 с легким или бессимптомным течением при невозможности лечения в амбулаторных условиях.

Для приема пациентов с внебольничной пневмонией после исключения заболевания COVID-19 выделено 779 коек на базе 31 государственной медицинской организации. В ближайшее время минздравом региона будут приняты решения о двухнедельной приостановке плановой диспансеризации и профилактических осмотров – высвободившиеся специалисты также усилят работу первичного звена здравоохранения. Служба скорой медицинской помощи усилена ординаторами и студентами-медиками старших курсов медуниверситета и медколледжей. Сформирован кадровый резерв более 100 человек.

COVID-19 изолятор кадровый резерв койки коронавирус Лариса Позднякова
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