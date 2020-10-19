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Застрелившего 20-летнего новосибирца нашли через 21 год в Тюмени. Убийцу этапировали в Новосибирск

20:03 19.10.2020 Фото: СКР
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Производство по уголовному делу было возобновлено. Убийство произошло в апреле 199 года в Первомайском районе.

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СК расследует преступления прошлых лет

В Новосибирской области в результате планомерной работы следственных органов по раскрытию преступлений «прошлых лет» мужчине предъявлено обвинение в убийстве, совершенном им 21 год назад. Об этом вечером 19 октября сообщила старший помощник руководителя управления Следственного комитета РФ по Новосибирской области Анастасия Кулешова.

Сотрудники следственного управления СК России по Новосибирской области совместно с оперативными работниками органов внутренних дел продолжают работу по раскрытию и расследованию преступлений, совершенных в прошлые годы, принимая все возможные меры к реализации принципа неотвратимости наказания лиц, совершивших преступные деяния.

В апреле 1999 года в центре Первомайского района Новосибирска между двумя компаниями молодых людей произошел конфликт, в ходе которого один из участников выстрелил в потерпевшего, 1978 года рождения. От полученных травм последний скончался на месте.

После совершения преступления мужчина скрылся, был объявлен в розыск, ему заочно было предъявлено обвинение в убийстве (ч. 1 ст. 105 УК РФ).

Ввиду неустановления местонахождения обвиняемого расследование уголовного дела было приостановлено, однако работа по раскрытию этого преступления прошлых лет не прекращалась.

-13 октября 2020 года в следственные органы поступила информация об установлении местонахождения розыскиваемого лица в Тюмени. Учитывая данный факт, производство по уголовному делу было возобновлено. Обвиняемого, почти 21 года скрывавшегося от уголовного преследования, этапировали в город Новосибирск и доставили в следственный отдел СУ СКР по Новосибирской области, - рассказала Кулешова.

В настоящее время злоумышленника по ходатайству следователя заключили под стражу. В ходе допроса свою причастность к совершению преступления мужчина не отрицал.

Проводится комплекс следственных действий, направленных на закрепление доказательственной базы. Расследование уголовного дела продолжается.

выстрелил объявлен в розыск этапировали Анастасия Кулешова
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