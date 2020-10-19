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Угнал Mercedes с СТО и разбил стекло в патрульном авто при задержании пьяный в Новосибирске

20:13 19.10.2020 Фото: МВД
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Угонщик оказал сопротивление, вел себя неадекватно и разбил стекло водительской двери патрульного автомобиля. Осколки разбившегося стекла попали в глаза инспектору ДПС.

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В Новосибирске сотрудники ДПС ГИБДД задержали подозреваемого в угоне автомобиля

17 октября в 03.20 у дома по улице Богдана Хмельницкого экипаж полка ДПС ГИБДД Управления МВД России по городу Новосибирску, находившийся на маршруте патрулирования остановил подозрительный автомобиль «Мерседес».

Находящийся за рулём водитель с признаками алкогольного опьянения не смог предъявить сотрудникам полиции водительское удостоверение и документы на транспортное средство, а также отказался от прохождения освидетельствования на состояние опьянения. Об этом вечером 19 октября сообщили в пресс-службе управления МВД по Новосибирской области.

С целью установления личности водителя автоинспекторами было принято решение доставить молодого человека в отдел полиции. При задержании правонарушитель оказал сопротивление, вел себя неадекватно и разбил стекло водительской двери патрульного автомобиля. Осколки разбившегося стекла попали в глаза инспектору ДПС, однако полицейские обезвредили нападавшего и доставили в отдел полиции № 4 «Калининский» Управления МВД России по городу Новосибирску для дальнейшего разбирательства.

В ходе проверки полицейские установили, что задержанный - ранее неоднократно судимый 30-летний житель Кировского района, совершил угон со станции технического обслуживания, расположенной в Калининском районе города Новосибирска, сотрудником которой являлся.

По факту угона возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 166 Уголовного кодекса Российской Федерации «Неправомерное завладение автомобилем без цели хищения». Задержанному избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.

Сотрудник полиции, получивший травму, госпитализирован в медицинское учреждение. В ГУ МВД России по Новосибирской области назначено проведение служебной проверки.

Начальником ГУ МВД России по Новосибирской области принято решение о поощрении сотрудников Госавтоинспекции за задержание правонарушителя.

Кроме того, по факту причинения полицейскому телесных повреждений собранные материалы направлены в СУ СК России по Новосибирской области для принятия процессуального решения. Согласно нормам уголовного законодательства мужчине может грозить до 5 лет лишения свободы.

Mercedes задержали неадекват разбил стекло угон
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