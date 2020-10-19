Фото: Найдена кошка. Мурчит, как стадо паровозов

В рубрику "Сообщи свою новость" написала Екатерина:

- Найдена кошка на перекрестке Лелюха/Комсомольская. Кошка примерно 6-8 мес. Выловлена из-под машины, не пострадала. Отмыта, накормлена, обработана от паразитов всех видов. Лоток - 100% попадание, ест сухой корм, влажный, мясо. Отличный характер, очень ласковая. Мурчит, как стадо паровозов. Моется и чешется без проблем. Обладательница чудного пушистого хвоста. На месте нахождения и близлежащих домах никакой информации о пропаже не обнаружено. Ищем старых или новых хозяев. Котейка отдается. Писать и звонить мне. +79139473296.