План достижения национальных целей до 2030 года представят Путину к 30 октября

Как сообщили в правительстве, в документе «прописаны новые вызовы, с которыми борется весь мир, в том числе ковидная повестка».

Мишустин представит Путину план до конца октября 2020 года

Первый заместитель председателя правительства Андрей Белоусов провёл встречи с парламентариями и депутатами, рабочими группами Госсовета для обсуждения проекта Единого плана достижения национальных целей развития России на период до 2024 года и на плановый период до 2030 года. Первый вице-премьер подчеркнул, что поступившие предложения будут рассмотрены и учтены в работе над окончательной редакцией документа.

В едином плане подробно прописаны действия правительства на горизонте десяти лет, направленные на достижение установленных указом президента национальных целей развития.

«Единый план – это своего рода интерфейс между указом Президента, содержащим общенациональные цели, и операционными документами, которыми руководствуется правительство в своей повседневной работе: госпрограммами или национальными проектами, федеральными проектами, “дорожными картами” и иными документами», – пояснил Андрей Белоусов.

Определены конкретные целевые значения показателей достижения национальных целей на 2021–2024 годы и на 2030 год. По каждому из 25 целевых индикаторов сформирован комплекс основных мероприятий и предусмотрено финансовое обеспечение, работа над которым в настоящее время продолжается.

Первый заместитель Председателя Госдумы Александр Жуков назвал документ «важным, полезным и качественно подготовленным». «Он является очень хорошей базой для того, чтобы привести наконец в соответствие всё то большое количество программ, которые у нас существуют, иногда плохо связанных между собой, достаточно хаотичных», – считает он.

Вице-спикер Совета Федерации Николай Журавлёв оценил единый план как «фундаментальный, сложный и детальный» и предложил дополнить его мерами по развитию финансового рынка. Заместитель председателя верхней палаты парламента Галина Карелова отметила, что в документе «прописаны новые вызовы, с которыми борется весь мир, в том числе ковидная повестка».

Председатель комитета Совета Федерации по бюджету и финансовым рынкам Анатолий Артамонов предложил рассмотреть в рамках единого плана возможность сохранения поддержки регионов, которые достигают определённых успехов в социально-экономическом развитии, но при этом автоматически лишаются поддержки из федерального бюджета.

«Радует, что госпрограммы в едином плане приближаются к нацпроектам. Для АПК это особенно важно, поскольку многие системные вещи, которые определяют нацпроекты, ранее в национальных программах имели другой механизм реализации. В данном случае это приближение благоприятно скажется в целом», – отметил председатель комитета Госдумы по аграрным вопросам Владимир Кашин. «Главная задача этого плана, как и других документов Правительства и представительных органов власти, – это улучшение качества жизни человека, демографии», – полагает он.

Важным элементом единого плана является региональный аспект: во всех случаях, где это целесообразно, показатели декомпозированы на уровень субъектов Федерации.

«Единый план разработан в плотном взаимодействии с субъектами Российской Федерации. На этапе его разработки нами даны предложения по показателям, определяющим основные вехи социального развития региона», – отметил губернатор Нижегородской области Глеб Никитин.

Губернатор Самарской области Дмитрий Азаров на встрече подчеркнул, что «предложения рабочей группы принимаются и учитываются Правительством, что показывает действенность существующей схемы работы Госсовета в целом».

По словам губернатора Новгородской области Андрея Никитина, достижение национальной цели по сохранению населения, здоровья и благополучия людей зависит от трёх демографических процессов: рождаемости, смертности, миграции. «Мероприятия единого плана включают все эти направления, а также конкретные меры, реализация которых позволит достичь национальной цели», – подтвердил он и уточнил, что профильная рабочая группа Госсовета поддерживает принятие данного плана в представленной редакции.

Во встречах также приняли участие губернатор Московской области Андрей Воробьёв, губернатор Челябинской области Алексей Текслер, губернатор Алтайского края Виктор Томенко, губернатор Кузбасса Сергей Цивилёв, первый заместитель председателя Банка России Сергей Швецов, заместитель мэра Москвы по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов, губернатор Ивановской области Станислав Воскресенский, губернатор Приморского края Олег Кожемяко и другие.

В ближайшее время планируется обсуждение документа с ведущими деловыми объединениями страны. Доработанный проект единого плана до 30 октября будет представлен президенту, сообщили в правительстве 19 октября.