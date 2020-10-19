Продлил упрощенный порядок получения инвалидности Мишустин

До какого числа будут действовать временные правила, введенные в первую волну коронавирса?

Михаил Мишустин продлил упрощённый порядок назначения инвалидности

Временный порядок установления или подтверждения инвалидности продлевается до 1 марта 2021 года. Такое постановление подписал председатель правительства Михаил Мишустин, сообщили на сайте кабмина 19 октября.

Временный порядок предполагает автоматическое продление ранее установленной инвалидности на последующие шесть месяцев. Он также позволяет присваивать инвалидность впервые без личного обращения гражданина в бюро медико-социальной экспертизы. Все необходимые документы теперь поступают в инстанции с помощью системы электронного межведомственного взаимодействия.

Вопрос обеспечения инвалидов техническими средствами реабилитации также будет решаться без их личного обращения.

Упрощённый порядок был введён в связи с распространением коронавируса и действовал с 9 апреля по 1 октября. Теперь он продлевается до 1 марта.

Об этом Михаил Мишустин объявил на совещании с вице-премьерами 19 октября. Он отметил, что такие меры помогают уменьшить риск заражения. Кроме того, людям становится проще и удобнее получать документы. «Прорабатываем возможность сделать такой порядок постоянным и после отмены карантинных ограничений», – сообщил председатель правительства.