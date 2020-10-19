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Вооруженного ножом мужчину задержали в соборе Новосибирска

21:33 19.10.2020 Фото: 2ГИС
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Бойцы Росгвардии оперативно прибыли по звонку из храма и доставили странного посетителя в отдел полиции.

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Вооруженный ножом мужчина проник на территорию храма в Новосибирске

Сотрудники Росгвардии 19 октября задержали в Новосибирске мужчину с ножом, пытавшегося проникнут внутрь собора во имя святого благоверного Александра Невского, сообщили в пресс-службе территориального управления Росгвардии.

"Мужчина с ножом вошел на прилегающую к храму территорию, где был замечен сотрудниками службы безопасности храма. По их словам, мужчина хотел пройти в помещение собора", - сказали в пресс-службе.

Прибывшие по вызову сотрудники вневедомственной охраны задержали мужчину и доставили в отдел полиции, проводится проверка.

вызов задержали нож храм Росгвардия
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