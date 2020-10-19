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Убившую и расчленившую соседа освободили в зале суда после приговора

22:06 19.10.2020 Фото: pixabay.com
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Она вину не признала, заявив, что оборонялась, и суд принял ее сторону, переквалифицировав обвинение на ч.1 ст.108 УК РФ (убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны).

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В Петербурге после приговора освободили женщину, расчленившую соседа

Суд Петербурга счел превышением пределов самообороны действия местной жительницы, которая убила и расчленила своего соседа, и приговорил ее к ограничению свободы сроком на 1,5 года, сообщает объединённая пресс-служба судов города.

По данным следствия, в промежуток между 29 марта и 5 апреля 2019 года Анастасия Алферова на почве внезапно возникших личных неприязненных отношений неустановленным предметом нанесла несколько ударов по голове пострадавшего. Затем она расчленила тело и вывезла его на Канонерский остров.

Алферову арестовали по ч.1 ст.105 УК РФ (убийство). В суде она вину не признала, заявив, что оборонялась, и суд принял ее сторону, переквалифицировав обвинение на ч.1 ст.108 УК РФ (убийство, совершенное при превышении пределов необходимой обороны).

"Октябрьский районный суд признал Алферову виновной по ч.1 ст.108 УК РФ, назначил наказание в виде ограничения свободы сроком на 1,5 года, освободил из зала суда", - говорится в сообщении.

По данным пресс-службы, погибший был соседом Алферовой, причина конфликта не уточняется.

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От редакции

Справедливое наказание?

Аноним, 19 октября 2020 23:36
НВР:
Какой интересный новый вид самообороны, через расчленение нападавшего ? А что так можно было ? И за такие действия условка ?

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