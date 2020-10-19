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Обезглавленному учителю объявили фетву за карикатуры на пророка Мухаммеда

22:38 19.10.2020 Фото: Курьер. Среда. Бердск
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По делу об убийстве задержаны 11 человек. Скорее всего, этот список будет расти. Во Франции объявлено о начале масштабных спецопераций против исламистского движения.

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Убийство преподавателя: французская полиция проводит спецоперации

Против учителя Самюэля Пати, жестоко убитого в пятницу в парижском пригороде, была объявлена фетва. Об этом заявил глава МВД Франции.

Жеральд Дарманен уточнил, что под стражу заключены отец одной из школьниц и исламистский активист Абдельхаким Сефриуи. Именно они, как полагает полиция, опубликовали фетву в отношении преподавателя за демонстрацию в классе карикатур на пророка Мухаммеда, передает euronews.com.

Следствию предстоит установить, повлияло ли это обстоятельство на мотив преступления, произошедшего 16 октября в городе Конфлан-Сент-Онорин. 47-летний Самюэль Пати был обезглавлен возле школы, в которой он преподавал историю и географию. Нападавший - 18-летний чеченский беженец, уроженец Москвы - был застрелен полицией.

Случившееся потрясло французов. По всей стране прошли массовые манифестиации с участием сотен тысяч людей в память о преподавателе и в защиту свободы слова.

По делу об убийстве задержаны 11 человек. Скорее всего этот список будет расти. По итогам заседания Совета обороны было объявлено о начале масштабных спецопераций против исламистского движения. Возбуждено свыше 80 уголовных дел "в связи с распространением ненависти в интернете".

В более чем 50 ассоциациях пройдут проверки. Некоторые из них будут распущены, заявили власти. Также они пообещали усилить меры безопасности в учебных заведениях страны.

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