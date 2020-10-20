"Курьер. Среда. Бердск» продолжает акцию "Сухая попа". Нужны подгузники, зубная паста и туалетная бумага больным туберкулезом детям осенью 2020

Волонтер посетил маленьких пациентов туберкулезного санатория и передал им вещи и подарки. Воспитатели просят для деток у бердских благотворителей дополнительные средства личной гигиены.

Много лет подряд бердчане участвуют в благотворительных акциях по сбору подгузников для больных туберкулезом детей. Увозит их волонтер Вячеслав Останин

По словам волонтера Вячеславу Останину, туберкулезная больница все еще на строгом карантине. Да и с детьми из санатория он может встретиться только тогда, когда они гуляют на улице. Сотрудники санатория передадут часть одежды и игрушек в туберкулезную больницу.

Воспитатели рассказали Вячеславу Останину, что помимо подгузников, жидкого мыла, влажных салфеток и шампуней, деткам требуется зубная паста, зубные щетки, пусть даже самые дешевые, и туалетная бумага.

Несколько лет подряд бердчане участвуют в акции «Сухая попа», собирая подгузники для больных туберкулезом детей

Редакция "Курьер. Среда. Бердск" говорит спасибо всем благотворителям, откликнувшимся на призыв о помощи покупки канцелярских товаров для больных туберкулезом детей. Напомним, волонтер Останин пять месяцев из-за самоизоляции по коронавирусу не мог попасть ни в больницу, ни в санаторий в Мочище. Следовательно, передать детям подарки от благотворителей. Только в сентябре он смог привезти игрушки и одежду в детский Мочищенский туберкулезный санаторий.

Сейчас в санатории находятся около 50 ребятишек в возрасте от 2 до 7 лет. В основном дети из неблагополучных или малообеспеченных семей.

Вячеслав Останин попросил помощи в приобретении канцтоваров для ребятишек. Благотворителям "Курьер. Среда. Бердск!" удалось собрать 8 040 рублей. Кроме того, со сбора на новогодние подарки 2020 в редакции оставались 35 000 рублей. С вашего позволения мы добавим часть этих денег на покупку карандашей и альбомов малышам. Остальная сумма - неприкосновенна. Мы купили канцтовары на 27 175 рублей.

Сбор на канцтовары деткам закрыт. Но вы можете принять участие в акции "Сухая попа". Если у вас есть возможность помочь больным детям, вы можете купить средства личной гигиены: подгузники(размеры 2, 3, 4), влажные салфетки, жидкое мыло, шампунь, зубную пасту, зубные щетки, пусть даже самые дешевые, туалетную бумагу, и принести по по адресу: ул. Ленина, 38 (вход с обратной стороны подъездов), телефон для справок: 2-70-12.

Любую доступную вам сумму вы можете перечислить на карту главного редактора с пометкой «Сухая попа». Эту карту мы открывали специально для таких ситуаций:

карточка в Сбербанке

4276 8440 1909 1537 Галина Владимировна Коморникова.

1000 рублей пришли от Ирины Борисовны. Спасибо!

500 рублей пришли от Натальи Александровны. Спасибо!

500 рублей пришли от Дмитрия Рудольфовича. Спасибо!

300 рублей пришли от Надежды Юрьевны. Спасибо!

300 рублей пришли от Светланы Николаевны. Спасибо!

500 рублей пришли от Романа Юрьевича. Спасибо!

В этом году мы также будем проводить акцию по сбору сладких новогодних подарков для больных туберкулезом детей. Ребятишки уже ждут с нетерпением, когда Дед Мороз из Бердска подарит им волшебный Новый год. О дате сбора сладких подарков сообщим дополнительно.

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