Как сделать макияж на Хэллоуин 2020?

Для того чтобы сделать себе макияж, не нужно покупать какие-то специальные палетки с тенями, которые потом будут лежать на верхней полке и припадать пылью. Оригинальный и достаточно интересный макияж можно сделать обычными средствами.

Макияж на Хэллоуин может быть разным: пугающим, безумным и даже эксцентричным

Макияж на Хэллоуин 2020 года пора продумывать уже сейчас. Ведь до праздника осталось совсем немного времени, чтобы подобрать яркий и интересный образ. Любая вечеринка подразумевает под собой примерку нового и непривычного образа. Если делать макияж на свадьбу, то здесь есть негласные правила, а вот макияж на Хэллоуин может быть разным: пугающим, безумным и даже эксцентричным, таким, какой подойдет каждой.

Макияж на Хэллоуин, который можно сделать самостоятельно, не выходя из дома

Макияж на Хэллоуин даст возможность каждому человеку побыть немного ребенком. Не стоит подавлять в себе это чувство, следует быть смелей. Есть девушки, которые специально заранее записываются к специалистам за профессиональным нанесением грима. Но если нет возможности пойти в салон, то можно откорректировать свой образ в домашних условиях.

Для того чтобы сделать себе макияж, не нужно покупать какие-то специальные палетки с тенями, которые потом будут лежать на верхней полке и припадать пылью. Оригинальный и достаточно интересный макияж можно сделать обычными средствами.

Главное, чтобы у девушки была тушь для ресниц. Она поможет сделать эффект лапок паука. Затем выбрать самую яркую помаду, красную, которая будет идти для имитации крови. Также черный лайнер, он поможет девушке нарисовать мрачные детали.

Спонж и кисти для макияжа

Этот праздник даст возможность девушкам приобрести набор хороших кистей. Возможно, они уже были куплены ранее, тогда макияж получится самым безупречным и равномерным, что не нужно будет переживать из-за его потеков.

Праймер

У многих девушек в косметичке можно найти это чудо-средство. Благодаря праймеру можно будет не переживать, что макияж потечет через час после начала вечеринки.

Тени ярких тонов

Девушки, которые пользуются тенями нюдовых цветов, должны приобрести для праздника более яркие цвета. Палетка с яркими цветами не только понадобится при создании незабываемого макияжа, но и даст возможность стать ярче в повседневной жизни.

Глиттер

Если на Хэллоуин захочется создать романтический образ, тогда стоит прикупить рассыпчатый глиттер. Благодаря ему можно на одну ночь превратиться в лесную нимфу. Именно глиттер добавит в образ нежности, праздничности и романтизма.

Яркая подводка

Только подводка способна так зафиксировать стрелки. Данное средство не потеряет свои качества, даже если пройдет праздник. В современном мире большинство девушек рисуют себе стрелки.

Рекомендации, которые помогут сделать макияж на Хэллоуин

Благодаря этим легким и простым советам можно блистать на вечеринке. Особенно тем, кто решил сделать более страшный образ. Девушка, которая решила сделать макияж сама, должна не отбрасывать легкие варианты без лишних усилий.

Королева дискотек

Для этого стоит выбрать яркие оттенки теней с шиммером. Их нужно наносить вплоть до самых бровей. Потом выбрать блестящую помаду или блеск для губ – и все, образ королевы готов.

Поцелуй

Губы нужно закрасить тональным кремом на один тон светлей, чем кожа. Из бумаги стоит вырезать фигуру в форме губ, затем приложить ее к правой щеке и обвести карандашом. Середину нужно закрасить помадой, лучше всего красной матовой, обязательно чтобы она была стойкая и держалась долго.

Барби

Об этом образе мало кто вспоминает во время празднования Хэллоуина. Однако не следует отбрасывать этот вариант, ведь в душе каждой девушке хочется побыть Барби. Для губ подойдет розовая помада с блеском, тени подойдут фиолетовые, но обязательно их нужно растушевать. Также нарисовать стрелки и накрасить ресницы тушью.

Источник: rsute.ru