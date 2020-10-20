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Общество / Работа

20 октября - Международный праздник авиадиспетчера

08:53 20.10.2020 Фото: wikimedia.org
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Безопасность пассажиров в небе находится в руках не только пилотов и техников, но и этих людей на земле.

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Профессиональный праздник авиадиспетчеров и работников, занятых управлением воздушным движением

Международный день авиадиспетчера (International Day of the Air Traffic Controller) — профессиональный праздник авиадиспетчеров и работников, занятых управлением воздушным движением. Он отмечается ежегодно 20 октября.

20 октября 1961 года в Амстердаме была создана Международная федерация ассоциаций авиационных диспетчеров (International Federation of Air Traffic Controllers Associations, IFATCA). Это событие явилось такой значимой вехой в истории развития воздушного транспорта, что стало основанием для возникновения нового профессионального праздника.

С момента образования число членов-ассоциаций IFATCA выросло до 137, они представлены 50 тысячами авиадиспетчеров во всем мире. Среди авиадиспетчеров бытует правило — работа должна выполняться, невзирая на какие бы то ни было обстоятельства и условия работы.

Безопасность пассажиров в небе находится в руках не только пилотов и техников, но и этих людей на земле. На авиадиспетчеров (или диспетчеров управления воздушным движением) возложена огромная ответственность и к их профессионализму предъявляются самые высокие требования. Данные специалисты должны контролировать и обеспечивать безопасное и упорядоченное движение самолетов на земле и в воздухе, чтобы не допускать их столкновение, а в особых ситуациях — оказывать экипажу воздушного судна необходимую помощь.

Контроль над движением самолета осуществляется с момента запуска двигателя, перед взлетом на аэродроме вылета, до заруливания на стоянку после посадки на аэродроме назначения и «проводку» самолета там по нужному маршруту.

Поэтому для успешного выполнения своей работы специалисты данной профессии должны обладать знаниями авиационных правил, летно-технических характеристик воздушных судов, воздушной навигации, авиационной метеорологии, английского языка.

От специалистов авиадиспетчерской службы требуется не только совершенное владение профессиональными навыками, но и особая психологическая подготовка. И не случайно, что именно у этой профессии один из самых высоких в мире имидж, авторитет и социальный статус.

Сегодняшний праздник — возможность для диспетчеров всего мира лишний раз подчеркнуть значимость своей профессии, привлечь внимание общественности к своей работе, заявить о своих достижениях и сформулировать планы и цели на будущее.

Источник: calend.ru

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