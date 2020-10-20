Всемирный день статистики отмечают по всему миру 20 октября 2020 года

Третий Всемирный день статистики, отмечаемый 20 октября 2020 года, посвящен теме «Объединим мир при помощи данных, которым мы можем доверять».

Статистика является жизненно важным инструментом экономического и социального развития

Дата события уникальна для каждого года. В 2020 году эта дата — 20 октября.

В 2010 году на 41-й сессии Статистическая комиссия ООН приняла решение об учреждении Всемирного дня статистики (World Statistics Day).

3 июня 2010 года Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию 64/267, официально объявившую 20 октября 2010 года первым Всемирным днем статистики. Данное решение было обосновано значимостью подготовки своевременных и надежных статистических данных и показателей для измерения прогресса. Во многом благодаря этим данным обеспечивается необходимый базис для принятия обоснованных решений по вопросам политики и осуществления контроля за достижением целей в области развития.

В 2015 году Генеральная Ассамблея в своей резолюции 69/282 постановила объявить 20 октября 2015 года вторым Всемирным днем статистики под общим лозунгом «Повышение качества данных, повышение качества жизни», а также отмечать Всемирный день статистики 20 октября каждые пять лет.

Третий Всемирный день статистики, отмечаемый 20 октября 2020 года, посвящен теме «Объединим мир при помощи данных, которым мы можем доверять».

Статистическая комиссия ООН была учреждена в 1947 году. За время своей работы она установила международные методологические стандарты и руководящие принципы практически в каждой сфере статистики. Эта комиссия играет ключевую роль в оказании правительствам помощи в совершенствовании их статистической отчетности, обеспечивая беспрецедентную степень доступности данных и их сопоставимости применительно к самым разным странам и регионам.

Всемирный день статистики призван привлечь внимание общественности к важной работе, которую каждый день выполняют сотрудники статистических учреждений и организаций. Собирая точные, объективные и сопоставимые данные, они способствуют проведению широкого спектра работ на национальном и международном уровне.

Статистика пронизывает все аспекты современной жизни. Она служит основой для многих правительственных решений в сфере предпринимательской и общественной деятельности. Она дает информацию и представление о тенденциях и силах, которые влияют на жизнь людей. Статистические данные, собранные в ходе обследований и переписей, отражаются на ходе планирования, связанного со школами, больницами, дорогами и многим другим.

Статистика является жизненно важным инструментом экономического и социального развития. Для того, чтобы процесс развития протекал успешно, необходим сбор данных и их статистический анализ об уровне бедности, доступности образования, распространенности болезней и многом другом. Статистика является одним из главных факторов, учитывающихся при обосновании почти каждого аспекта бюджетов и социальных программ.

Во время Всемирного дня статистики в странах проходят мероприятия по освещению роли официальной статистики и многочисленных достижений национальных статистических систем.

Источник: calend.ru