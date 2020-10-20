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Чудесные поздравления в Международный день авиадиспетчера 20 октября 2020 года

09:32 20.10.2020 Фото: wikimedia.org
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В руках авиадиспетчеров каждый день находятся миллионы человеческих жизней. От их профессионализма зависит безопасность самого быстрого на сегодняшний день транспортного средства

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Свой профессиональный праздник авиадиспетчеры всего мира отмечают 20 октября

Свой профессиональный праздник авиадиспетчеры всего мира отмечают 20 октября. В эту знаменательную дату в Амстердаме была основана Международная федерация ассоциаций авиационных диспетчеров. Наземные труженики неба гордятся своей профессией и осознают колоссальную ответственность, возложенную на них.

В руках авиадиспетчеров каждый день находятся миллионы человеческих жизней. От их профессионализма зависит безопасность самого быстрого на сегодняшний день транспортного средства. К людям этой профессии предъявляются очень высокие требования. Только мужественные, умные и сильные личности могут покорить небо и сделать его безопасным.

Хоть на земле находишься, но с небом тесно связан.

Труд авиадиспетчера бесспорно очень важен.
Уверенность, решимость, реакция, расчет —
Вот качества диспетчера, а личное не в счет.

Пурга, стихия, буря — ему нельзя зевать.
Пилот посадку просит — посадку надо дать.
Нет права на ошибку, в твоем решении — жизнь!
Но в свой законный праздник диспетчер улыбнись!

Пусть в небо голубое взлетает самолет,

Пусть будет безопасным любой его полет.
Пилоты, стюардессы, конечно же в цене,
А авиадиспетчер — надежда на земле!

За взлет, посадку самолетов,
За курс и в воздухе маршрут
Всегда диспетчер отвечает,
И очень важен его труд.

Пусть каждый авиадиспетчер

Успешен будет и здоров,
Их всех сегодня поздравляем,
Для них не жалко теплых слов!

Поздравляю с Международным днём авиадиспетчера. Желаю браво управлять полётом самолёта и своей души, желаю всегда принимать верные решения и в работе, и в жизни. Здоровья, смекалки, уверенности, удачи и окрыляющей любви!

Поздравляем тех, кто по призванию
Управляет небом на земле.
Верят в вашу точность и внимание
Те, кто на воздушном корабле.

Все сильнее в небе плотность трафика,
Все быстрее скорости судов.
Им помочь не выбиться из графика
Профессионал всегда готов.

Даже в праздник вам нельзя расслабиться,
Как других профессий мастерам.
Дай вам бог с движеньем в небе справиться.
И еще — земного счастья вам.

Верный курс задаёшь самолётам
Сквозь туманы и фронт грозовой,
Нет ответственней в мире работы,
Все по праву гордятся тобой.

И желаем безоблачных будней
И погоды хорошей всегда,
Чтобы чётко воздушные судна
Приземлялись в свои города!

Твоя работа важная,
Сложнее, чем «бумажная»,
За жизнь людей ты отвечаешь
И в этом много понимаешь.
Ведь ты же авиадиспетчер,
Не важно, утро или вечер,
Ты смотришь только на экран,
А вдруг там буря, ураган,

И нужно борт предупредить?
Внимательным здесь нужно быть.
Со всем справляешься легко,
Так пусть проблемы далеко
Тебя обходят стороной,
Ведь настоящий ты герой,
Еще скажу лишь пару слов:
Будь счастлив, будь всегда здоров!

С Днем авиадиспетчера!
Работа ваша сложная.
И вы с утра до вечера
Творите все возможное,

Чтоб самолет уверенно
На взлет шел, на посадку.
Вам столько жизней вверено,
Так пусть все будет гладко!

С Днем авиадиспетчера тебя,
Работа сложная тебе досталась,
Желаю, чтоб сбылась твоя мечта,
И чтоб хорошее всегда случалось.

Ты помогаешь взлетам и посадкам,
И без тебя бы не летали самолеты,
Желаю, чтобы было все прекрасно,
И чтоб не тронули тебя невзгоды!

Мелкий дождь, темнеет скоро —
Вновь не балует природа...
Ты сидишь у монитора —
В небе лётная погода!

И неважно — солнце, стужа,
Или самый сильный ветер,
Помни, что стране ты нужен,
Лучший авиадиспетчер!

Полетами ты управляешь умело,
Хотя это, знаем мы, сложное дело!
Пусть в этой работе тебя ждет успех,
Пускай самолеты летят без помех!

Желаю здоровья, любви и удачи,
Легко выполняй все дела и задачи,
Ложатся пусть денежки в твой кошелек
И радость приносит каждый денек!

От твоей работы четкой
Многое зависит.
Словом можешь уронить
Или вверх возвысить.

Собран ты всегда, мой друг,
Утро или вечер.
Поздравляю от души,
Наш авиадиспетчер.

Пожелаю я здоровья,
Нервов очень крепких.
Указаний только верных,
Слаженных и метких.

Источник: pozdravok.ru

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