Чудесные поздравления в Международный день авиадиспетчера 20 октября 2020 года

В руках авиадиспетчеров каждый день находятся миллионы человеческих жизней. От их профессионализма зависит безопасность самого быстрого на сегодняшний день транспортного средства

Свой профессиональный праздник авиадиспетчеры всего мира отмечают 20 октября

Свой профессиональный праздник авиадиспетчеры всего мира отмечают 20 октября. В эту знаменательную дату в Амстердаме была основана Международная федерация ассоциаций авиационных диспетчеров. Наземные труженики неба гордятся своей профессией и осознают колоссальную ответственность, возложенную на них.

В руках авиадиспетчеров каждый день находятся миллионы человеческих жизней. От их профессионализма зависит безопасность самого быстрого на сегодняшний день транспортного средства. К людям этой профессии предъявляются очень высокие требования. Только мужественные, умные и сильные личности могут покорить небо и сделать его безопасным.

Хоть на земле находишься, но с небом тесно связан.



Труд авиадиспетчера бесспорно очень важен.Уверенность, решимость, реакция, расчет —Вот качества диспетчера, а личное не в счет.

Пурга, стихия, буря — ему нельзя зевать.

Пилот посадку просит — посадку надо дать.

Нет права на ошибку, в твоем решении — жизнь!

Но в свой законный праздник диспетчер улыбнись!

Пусть в небо голубое взлетает самолет,



Пусть будет безопасным любой его полет.Пилоты, стюардессы, конечно же в цене,А авиадиспетчер — надежда на земле!

За взлет, посадку самолетов,

За курс и в воздухе маршрут

Всегда диспетчер отвечает,

И очень важен его труд.

Пусть каждый авиадиспетчер



Успешен будет и здоров,Их всех сегодня поздравляем,Для них не жалко теплых слов!

Поздравляю с Международным днём авиадиспетчера. Желаю браво управлять полётом самолёта и своей души, желаю всегда принимать верные решения и в работе, и в жизни. Здоровья, смекалки, уверенности, удачи и окрыляющей любви!

Поздравляем тех, кто по призванию

Управляет небом на земле.

Верят в вашу точность и внимание

Те, кто на воздушном корабле.

Все сильнее в небе плотность трафика,

Все быстрее скорости судов.

Им помочь не выбиться из графика

Профессионал всегда готов.

Даже в праздник вам нельзя расслабиться,

Как других профессий мастерам.

Дай вам бог с движеньем в небе справиться.

И еще — земного счастья вам.

Верный курс задаёшь самолётам

Сквозь туманы и фронт грозовой,

Нет ответственней в мире работы,

Все по праву гордятся тобой.

И желаем безоблачных будней

И погоды хорошей всегда,

Чтобы чётко воздушные судна

Приземлялись в свои города!

Твоя работа важная,

Сложнее, чем «бумажная»,

За жизнь людей ты отвечаешь

И в этом много понимаешь.

Ведь ты же авиадиспетчер,

Не важно, утро или вечер,

Ты смотришь только на экран,

А вдруг там буря, ураган,



И нужно борт предупредить?Внимательным здесь нужно быть.Со всем справляешься легко,Так пусть проблемы далекоТебя обходят стороной,Ведь настоящий ты герой,Еще скажу лишь пару слов:Будь счастлив, будь всегда здоров!

С Днем авиадиспетчера!

Работа ваша сложная.

И вы с утра до вечера

Творите все возможное,

Чтоб самолет уверенно

На взлет шел, на посадку.

Вам столько жизней вверено,

Так пусть все будет гладко!

С Днем авиадиспетчера тебя,

Работа сложная тебе досталась,

Желаю, чтоб сбылась твоя мечта,

И чтоб хорошее всегда случалось.

Ты помогаешь взлетам и посадкам,

И без тебя бы не летали самолеты,

Желаю, чтобы было все прекрасно,

И чтоб не тронули тебя невзгоды!

Мелкий дождь, темнеет скоро —

Вновь не балует природа...

Ты сидишь у монитора —

В небе лётная погода!

И неважно — солнце, стужа,

Или самый сильный ветер,

Помни, что стране ты нужен,

Лучший авиадиспетчер!

Полетами ты управляешь умело,

Хотя это, знаем мы, сложное дело!

Пусть в этой работе тебя ждет успех,

Пускай самолеты летят без помех!

Желаю здоровья, любви и удачи,

Легко выполняй все дела и задачи,

Ложатся пусть денежки в твой кошелек

И радость приносит каждый денек!

От твоей работы четкой

Многое зависит.

Словом можешь уронить

Или вверх возвысить.

Собран ты всегда, мой друг,

Утро или вечер.

Поздравляю от души,

Наш авиадиспетчер.

Пожелаю я здоровья,

Нервов очень крепких.

Указаний только верных,

Слаженных и метких.

Источник: pozdravok.ru