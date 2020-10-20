Маринованные опята: Лучший рецепт нежных грибочков и тонкости приготовления

Маринад для опят лучше делать не на воде, а на грибном отваре. Но если вы не сливали воду в первый раз, после кипячения отвар придется вылить.

В них есть железо, цинк, кальций и фосфор, витамины групп B и PP, а также ценный витамин С

Какие вкусные и как аппетитно выглядят маринованные опята! Рецепт этих грибочков можно выбрать по своему усмотрению: для быстрой подачи к столу они готовятся не больше часа, а уложенные в стерилизованные банки хранятся всю зиму. Итак, выясняем все тонкости их выбора и консервации!

Многие считают, что в маринованных опятах нет ничего ценного, кроме выразительного «закусочного» вкуса. Однако это не так. Наравне с белыми грибами и более популярными в нашей стране шампиньонами они богаты ценными микроэлементами и витаминами. В них есть железо, цинк, кальций и фосфор, витамины групп B и PP, а также ценный витамин С, объем которого не уступает чернике. Употребление опят в пищу способствует правильному кроветворению и улучшает работу щитовидной железы. Привлекательна у маринованных опят калорийность — она составляет всего 18 Ккал на 100 граммов продукта.

Особенности выбора и подготовки грибов

Конечно можно купить уже консервированные лесные грибочки и не мучиться, но иногда хочется взять и законсервировать самому. Если вы покупаете грибочки для закатки в магазине или у грибников, вам следует знать, чем хорошие отличаются от ложных. Последние ядовиты и могут принести немало вреда организму. Как правильно консервировать? Правильный и простой рецепт маринованных опят в домашних условиях включает грибочки с приглушенной окраской (ядовитые всегда яркие), чешуйками на шляпке, с белой мякотью (у ложных она желтая). На ножках у грибочков должно присутствовать колечко-манжетка.

А вот еще несколько нюансов приготовления опят маринованных (быстрых рецептов и на зиму).

Предварительно грибочки замочите в подсоленной воде с лимонной кислотой. Соль выгонит из них всех червячков, если те остались в ножках, а лимонная кислота поможет сохранить естественный цвет.

У опят луговых маринованных рецепты рекомендуют удалять ножку. Делать это можно не полностью, оставляя 1-2 см ее длины у шляпки. Из самих же ножек потом можно приготовить грибную икру или просто пожарить их с луком.

Шляпки можно разрезать или оставить целыми — зависит от их размера.

Если готовите маринованные опята на зиму, рецепты не рекомендуют укупоривать банки металлическими крышками. Для защиты от развития ботулизма лучше прокипятить капроновые крышки и накрыть банки ими. Последние обязательно следует стерилизовать, особенно если планируете хранить консервацию несколько месяцев.

Тонкости маринования опят

Сколько баночек с готовым продуктом у вас получится закатать, можно определить перед началом работы. Так 1 кг свежих грибов умещается в 3 литровые банки (это важно, если вы покупаете их не на вес). При этом готовыми они влезают в 1 литровую банку.

Рекомендации кулинаров, как мариновать грибы опята, включают использование не только свежих «особей». Например, для маринованных опят быстрого приготовления прекрасно подойдут и замороженные. Перед готовкой размораживать их не нужно.

Правильным решением вопроса, как приготовить маринованные опята, станет поэтапный подход к их отвариванию. Грибы нужно класть в кипящую воду. Через 10 минут после закипания первую воду следует слить, так как именно в ней осядут вредные вещества, возможно накопленные грибочками. До готовности отваривать опята следует во второй воде. Время варки занимает 30-60 минут. Проверить готовность легко по виду грибов: большинство из них должно осесть на дно кастрюли.

При варке следует обязательно снимать пену. Сделать это придется несколько раз.

Маринад для опят лучше делать не на воде, а на грибном отваре. Но если вы не сливали воду в первый раз, после кипячения отвар придется вылить.

Рецепты маринованных опят

Итак, как правильно и быстро замариновать опята? Рецепты предусматривают их быстрое приготовление (в таком случае грибочки следует тут же подавать на стол или хранить в холодильнике) и консервирование на зиму.

Маринованные опята — быстрые рецепты приготовления

Вам потребуются:



опята — сколько есть;вода — стакан;уксус 9% — 30 мл;перец и гвоздика — по 3 штучки;соль — 1,5 ст. ложки.

Приготовление

Сначала нужно варить. Грибы довести до готовности в кипящей воде. Переложить в стерилизованную банку. Процедить отвар, добавить соль, можно столько же сахара, гвоздику и перец. Вскипятить, снять с огня. После этого влить уксус и залить маринадом. Закрыть крышкой.

Осенние опята, маринованные на зиму



Этот рецепт как вкусно закрывать маринованные опята с укусом предлагается из расчета на 1 литр маринада.

Вам потребуются:

опята — сколько есть;

вода — 1,5 литра;

душистый перец — 8 горошин;

чеснок — 2 зубка;

лист лавровый — 2 шт.;

уксус столовый и соль — по 2 ст. ложки;



сахар — ст. ложка.

Приготовление

Доведите грибы до готовности. В чистую кастрюлю перелейте грибной отвар, добавьте нарезанный пластинками чеснок и все специи. Дайте смеси закипеть и проварите 10 минут. Снимите с плиты, влейте уксус. Заполните грибами банки доверху, залейте маринадом. Закройте стерилизованными крышками, оставьте остывать при комнатной температуре.

Ожидая мариновки важны ароматные ингредиенты, вкус грибочков получится более насыщенным, ярким. Например, можно положить корицу для пряной нотки, листочки смородины и вишни для выразительного запаха. Эти компоненты следует добавлять в маринад при кипячении, а не укладывать в банки. Так вы защитите консервацию от порчи.

Источник: women365.ru