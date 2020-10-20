Вкусная и хрустящая маринованная капусту на зиму в банках: 10 лучших рецептов

Будьте уверены, что у вас все получится и ваши гости обязательно воскликнуть вам: «Ммм… ну, очень вкусно!».

Для приготовления закуски можно использовать овощ разных сортов, а также добавлять другие компоненты

На днях дома квасили капусту, а потом делали зимой салаты быстрого приготовления. И сегодня хочу в очередной раз остановиться на еще одной популярной теме, а именно на заготовке капусты в банках на зиму. Будьте уверены, что у вас все получится и ваши гости обязательно воскликнуть вам: «Ммм… ну, очень вкусно!».

Я сейчас не хочу вдаваться в подробности и рассказывать о том, как богат этот овощ витамином С и другими полезными веществами, хочу сразу же перейти к делу. Чтобы вы могли сразу же найти для себя подходящий рецепт. Ведь согласитесь такая закуска всегда хороша, тем более когда семья большая и гости ежедневно бывают. Она отлично сочетается с любыми блюдами, хоть холодными или горячими.

Уверен, что каждая хозяйка, которая давно занимается заготовками, уже давно облюбовала какой-нибудь рецепт. Она применяет его из года в год. И правильно! Ведь нет ничего лучше проверенного рецепта. А у нас именно такие. Но, что делать начинающим кулинарам? Ведь они ещё в этом деле новички.

Лучший рецепт маринованной капусты на зиму в банках

Для приготовления закуски можно использовать овощ разных сортов, а также добавлять другие компоненты. Например по ниже описанному способу по мимо основного ингредиента включается морковь и чеснок, а также ароматные специи.

Ингредиенты:

Белокочанная капуста — 1 шт.;

Морковь — 2 шт.;

Чеснок — 4 зубчика;

Соль — 2 ст. ложки;

Сахар — 0,5 ст.;



Уксус 9% — 150 мл;Вода — 1 л;Растительное мало — 0,5 ст.;Лавровый лист — 3 шт.;Перец душистый — 15 шт.;Перец черный — по вкусу;Гвоздика — 5 штук.

Способ приготовления:

1. Вам понадобится хороший и большой вилок. Удалите с него плохие листочки и промойте. Затем нашинкуйте листочки, складывая их в глубокую емкость. Для этой цели отлично подходит тазик.

Маринованная капуста на зиму в банках: 10 лучших рецептов очень вкусной капусты этап 2

2. Далее к нашинкованному овощу натрите морковь, предварительно очистив ее и ополоснув.

Маринованная капуста на зиму в банках: 10 лучших рецептов очень вкусной капусты этап 3

3. Зубчики чеснока очистите и измельчите. Добавьте к остальным продуктам и поперчите массу.

Маринованная капуста на зиму в банках: 10 лучших рецептов очень вкусной капусты этап 4

4. Теперь приготовьте маринад. В кастрюлю налейте воду, добавьте сахар и соль, влейте масло и уксус, положите лавровые листики, перец горошком и гвоздику. Доведите смесь до кипения и проварите в течении 3 минут.

Маринованная капуста на зиму в банках: 10 лучших рецептов очень вкусной капусты этап 5

5. Далее кипящим маринадом залейте нашу овощную смесь и все тщательно перемешайте.

Маринованная капуста на зиму в банках: 10 лучших рецептов очень вкусной капусты этап 6

6. Затем разложите наш салатик вместе с маринадом в чистую и стерильную 3 литровую банку. Прикройте емкость крышкой и отправьте в холодильник.

Маринованная капуста на зиму в банках: 10 лучших рецептов очень вкусной капусты этап 7

7. Когда продукт остынет, он будет готов к использованию. А для того, чтобы сохранить закуску впрок, закройте ее капроновой крышкой и храните в холодильнике.

Маринованная капуста на зиму в банках: 10 лучших рецептов очень вкусной капусты этап 8

Как солить капусту на зиму в банках простой рецепт

Очень простой рецепт приготовления так и подкупает готовить такую капусту довольно часто. Быстро готовится, быстро и вкусно съедается.

Ингредиенты:

капуста — 1 вилок на 2 кг

морковь — 1 шт

чеснок — 4 зубчика

Ингредиенты для маринада:

вода — 1 литр

соль — 2 ст. ложки

сахар — 2-3 ст. ложки



перец душистый — 4-5 штперец горошком — 10 штгвоздика — 5 штлавровый лист — 3 штуксус 9 % — 100 мл (или яблочный 6% — 150 мл, или эссенцию 1 неполную ч. ложку)

Процесс приготовления:

1. Капусту нашинковать тонкой соломкой. Использовать для этого можно специальные терки, ножи или кухонный комбайн. Или же просто нарезать ее обычным ножом. Но нарезать надо как можно тоньше.

Чтобы маринованная капуста получалась хрустящей выбирайте для ее приготовления тугие крепкие вилки.

2. Морковь очистить и потереть на терке для корейской моркови.

3. Перемешать капусту с морковью в большой емкости, хорошо для этих целей использовать таз. Мять не надо.

4. Чеснок порезать тонкими пластинами.

5. Приготовить маринад. Вскипятить воду, добавить все ингредиенты, кроме уксуса. Дать покипеть на медленном огне 5-7 минут. Выключить огонь.

6. Добавить уксус и чеснок.

7. Достать лавровый лист. И тут же, горячим, вылить в капусту с морковью. Аккуратно перемешать. Дать постоять, чтобы полностью остыло. Периодически перемешивая содержимое.

8. Переложить в трехлитровую банку вместе с маринадом. До самого верха докладывать не надо. Убрать в холодильник на ночь. На следующий день капусту уже можно кушать.

9. Но самой вкусной она будет на 2-3 день.

При подаче на стол готовую капусту можно полить оливковым или другим полезным маслом. Подавать ее можно, как закуску или салат, добавив к ней нарезанный лук, или свежую зелень. Из нее можно делать винегрет, получается он очень вкусным и ароматным.

Сама капуста имеет кисло-сладко-соленый вкус, она приятно хрустит, и получается очень вкусной! И хотя сейчас маринованную капусту можно круглый год купить и в магазине, но такой вкусной, как своя, домашняя, все равно она не будет.

А как видите, приготовить ее не составляет абсолютно никакого труда, и времени это займет от силы полчаса.

Маринованная капуста в рассоле быстрый рецепт

Предлагаю украсить ваши заготовки прекрасной капустой. Готовится она очень быстро, но хранится не долго. А всё по тому, что съедается она очень быстро. Такой вкуснятиной можно угощать друзей, гостей и просто своих родных. Им понравится безусловно.

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 2,5 кг.;

Свекла – 1 шт.;



Соль – 1/2 стакана;Сахар – 1,5 стакана;Уксус 70% – 1,5 ст. л.;Вода – 2,5 л.

Процесс приготовления:

1. Приготовим рассол. В кастрюлю наливаем воду и ставим на огонь. Всыпаем соль и сахар. Кипятим и добавляем уксус. Выключаем и остужаем до комнатной температуры.

2. Подготовим банки. Их необходимо хорошенько помыть и простерилизовать.

3. Капусту разрезаем на 4 части, а затем каждую шинкуем тонкой соломкой при помощи ножа или специальной шинковки. Свеклу трём на крупной тёрке.

4. В банку укладываем овощи слоями: капуста, свекла. Так чередуем до самого верха.

5. Заливаем всё остывшим рассолом. Тару закрываем капроновыми крышками и убираем на хранение в холодильник.

Как мариновать капусту на зиму под железные крышки

А сейчас разберем универсальный рецепт. Он подойдёт как для зрелой, так и для ранней капусты. И самое главное, она получается вкусной и хрустящей.Квасить мы будем её в 3-х литровой банке.

Ингредиенты на 3-х литровую банку:

Капуста — 2,5 килограмм

Морковь — 1 штука

Соль — 2 столовой ложки



Сахар — 1 столовая ложкаПерец черный горошек — 15 штучекВода — 0,8-1 литр

Процесс приготовления:

1. Начинаем с капусты. Шинковать будем на специальной тёрке. И чтобы было удобно резать её, разрезаем сначала овощ пополам. И ещё раз пополам. Другими словами на 4 части.

Вы можете использовать простой нож или специальный для шинковки.

2. Теперь натираем на крупной тёрке морковь.

3. Измельченные овощи выкладываем в большую емкость. Всё тщательно перемешиваем. Делаем это легко. Сильно мять капусту не нужно. Нам надо, чтобы они просто между собой перемешались.

Далее закладываем перемешенные овощи в банку. Её нужно заранее простерилизовать.

Технология закладывания такая. Где то 1/3 банки заполнили. Кидаем несколько горошков черного перца. Слегка утрамбовываем рукой. Следующий слой положили и кинули горошки перца. Опять приминаем капусту с морковкой. И последнее, заполняем до верху. Это у нас будет третий слой.

4. Далее готовим рассол. На 800 миллилитров холодной кипяченной воды добавляем столовую ложку сахара и две столовой ложки соли. Размешиваем ,чтобы сахар и соль хорошо растворились.

И этим рассолом заливаем банку с капустой.

5. Ставим банку в миску и накрываем крышкой. Капуста за ночь даст свой сок и будет вытекать.

Периодически нужно протыкать её деревянной палочкой до самого дна. Чтобы выходил газ. И капуста не будет горькой.

Вы увидите, когда будете протыкать, пузырики. Вот от этого газа нам и надо избавляться.

6. Выделившийся сок нужно выливать обратно в сок. Как проткнули, вылили сок в банку.

Так банка будет стоять несколько дней. У нас вышло 4 дня. Всё зависит от температурных условий, сорта. Пробуете на вкус.

Как заквасится, закручиваем. И убираем в погреб или прохладное место.

Ранняя маринованная капуста в банках — очень вкусный рецепт

Капуста ранних сортов, как правило, более нежная и не очень плотная. Но для маринования она тоже вполне может подойти. Кочаны у нее не очень большого размера. Главное при выборе, смотрите, чтобы у нее не было никаких повреждений.

Ингредиенты:

Капуста молодая — 200 гр

Морковь — 1 шт

Перец горошком — 4 шт



Лавровый лист — 1-2 штГвоздика — 2 штСахар — 1 столовая ложкаСоль — 1 столовая ложка

Приготовление:

1. Мелко нашинкуйте белокочанную. Морковь натрите на крупной терке. Перемешайте, сложите плотно овощи в стерилизованную банку и утрамбуйте.

2. Залейте в банку с овощами горячую кипяченую воду. Оставьте настояться 15 минут. Затем слейте и поставьте маринад снова кипятиться.

Второй раз залейте его в банку и оставьте на 15 минут. Снова слейте в кастрюлю. Добавьте туда соль, сахар, перец горошком, гвоздику и лавровый лист. Поставьте на огонь и доведите до кипения.

3. Готовым маринадом залейте капусту в банке. Закройте плотно крышкой, переверните и укутайте одеялом. Оставьте так до полного остывания, а затем убирайте на хранение до зимы. Ее можно хранить как при комнатной температуре, так и в прохладном месте.

как мариновать капусту на зиму под железные крышки в стеклянных банках простой рецепт

Как мариновать капусту на зиму под железные крышки:

В этом рецепте будем помимо капусты только чеснок и горький перец. Хотя, если вы не любите остренькое, то совсем необязательно его добавлять. Зато результат получается довольно необычным и интересным. И это будет прекрасная закуска!

Ингредиенты:

Капуста белокочанная – 1 вилок;

Чеснок – 1 головка;

Перец горький – 1 шт.;



Лавровый лист – 2 шт.;Перец чёрный горошком – 1 щепотка;Вода – 1,5 л.;Соль – 2 ст. л.;Сахар – 4 ст. л.;Масло растительное – 100 мл.;Уксус 9% – 200 мл.

Процесс приготовления:

1. Чеснок чистим от шелухи. Каждый зубчик нарезаем на тонкие пластинки. Горький перец необходимо измельчить колечками. Капусту разрезаем на пополам, а затем режем на крупные кусочки.

2. В чистую банку высыпаем перец горошком и лавровый лист. Затем укладываем капусту. Между слоями добавляем чеснок и перец колечками. Таким образом заполняем всю склянку.

3. Заливаем содержимое кипятком и накрываем металлической крышкой. Оставляем на 10 минут. Затем эту воду выливаем.

4. В кастрюлю выливаем воду и добавляем соль, сахар, масло. Доводим до кипения и вливаем уксус. Кипяток заливаем в банку до самого верха и закатываем крышку. Убираем под одеяло до полного остывания.

Можно ли мариновать раннюю капусту на зиму?

Многие задают этот вопрос. Ведь капусты наросло много, а съесть всю нереально. Поэтому хочется сохранить её на холодное время года. А вдруг раннюю нельзя мариновать и оставлять таким образом на длительное время.

Скажу сразу, что можно. Всё дело в том, что такие кочаны не такие плотные. И она имеет более нежные листья, а значит и сочности в ней также намного больше. Но вот витаминов и минералов в ней столько же, сколько и в зимних сортах. Поэтому её полезность ничуть не меньше.

Так как этот сорт выведен специально для того, чтобы капуста созревала намного быстрее, то соответственно она успевает набрать достаточное количество сахара. А зачем он нужен? Понятное дело, что для брожения. Поэтому такую можно не только мариновать, но и солить, а также квасить.

Теперь вы знаете, что ранние сорта капусты можно также заготавливать на зимний период времени. Вот только она будет такой же хрустящей именно из-за своей нежности. Но не переживайте! Просто банки с такой вкуснятиной съедайте первыми, а уже потом приступайте к остальным. А чтобы не перепутать, тару помечайте.

Надеюсь вам понравились не только наши рецепты, но и некоторые советы. Буду рад, если вы воспользуетесь ими и возможно они станут вашими любимыми. Делитесь с друзьями и близкими. А у нас на сегодня всё, до новых встреч!

Источник: viramaina.ru