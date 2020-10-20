Ждут врача 2 недели с положительным тестом на коронавирус 28-летняя Алена с сыном из Бердска

"Я каждый день звоню, чтобы вызвать врача и каждый день мне говорят, что он будет у вас на утро следующего дня, вся помощь, которая была мне оказана - это лишь то , что у меня взяли мазок"- рассказала бердчанка.

Девушка ждет врача уже почти две недели в Бердске

Уже почти две недели ждут фельдшера скорой помощи с положительным тестом на COVID-19 28-летняя Алена с сыном. Девушка с подругой решили сдать тест в клинике «Инвитро» на антитела, тогда ещё у бердчанки не было никаких симптомов коронавируса.

-Уже 8 октября, после сдачи теста на коронавирус, я почувствовала, что со мной что-то не так. Боль в горле, заложенность носа, давило глаза, появилась одышка и мне стало не хватать кислорода. Сразу же позвонила в скорую помощь, чтобы не заниматься самолечением и не распространять опасный вирус, - рассказала Алена "Курьер. Среда. Бердск" 19 октября.

Алёне сказали ожидать врача, что она и делает с 8 октября. Девушка попала в непростую ситуацию, когда ей вообще не оказывают никого лечения, а самолечением заниматься нельзя.

Больная настолько отчаялась, что просила назначить медиков назначить лечение по телефону, но ей оказали в этом. Алена живет с сыном, у него нет симптомов вируса, но в школу он не ходит — соблюдает карантин. Конечно, мама тоже вызвала детского врача, но мальчик его также ждет с 8 октября.

-Я каждый день звоню, чтобы вызвать врача и каждый день мне говорят, что он будет у вас на утро следующего дня, вся помощь, которая была мне оказана- это лишь то, что у меня взяли мазок,-ь говорит Алена.

Вчера девушке стало ещё хуже, она начала задыхаться, в таком состоянии она доехала до бердской пульмонологии, где ей поставили уколы и отпустили домой. У Алены возникает вопрос, который, наверное, уже можно считать риторическим: что делать, когда вот так по две недели не едет скорая помощь, а самолечением нельзя заниматься.

«Курьер. Среда. Бердска» обратился за ответом к главному врачу ГБУЗ НСО Алле Дробинской, но к сожжению нам не удалось до неё дозвониться. Также мы составили официальный запрос в министерство здравоохранения Новосибирской области, но ответ поступит только через семь рабочих дней.

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