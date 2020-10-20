Экономический кризис еще впереди, уверены россияне

На фоне эпидемии коронавируса и введенных мер по борьбе с инфекцией уровень бедности в стране заметно вырос.

ВЦИОМ выяснил, что уровень доверия президенту Владимиру Путину со стороны граждан РФ находится на отметке в 68,1%

Более половины россиян - 60% - полагают, что экономический кризис только предстоит пережить. Таковы результаты пороса ВЦИОМ. 15% уверены, что худший период страна переживает в настоящее время, 16% думают, что кризис уже пережили.

Кроме того, опрос показал, что большая часть россиян - 60% - оценивает материальное положение своих семей как среднее. Недовольна своим положением почти четверть респондентов (24%). Хорошим его назвали 15% участников опроса. Еще 1% затруднились с ответом.

При этом 46% россиян признались, что полностью удовлетворены своей жизнью.

Ранее ВЦИОМ выяснил, что уровень доверия президенту Владимиру Путину со стороны граждан РФ находится на отметке в 68,1%, сообщает РИА ФАН.

Источник: nsn.fm