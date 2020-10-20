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100 женщин записались в отряд для боев в Нагорном Карабахе, заявили в Армении

08:45 20.10.2020 Фото: pixabay.com
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Ранее 19 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что целью вооруженного противостояния является изменение правового статуса Нагорного Карабаха.

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В Армении сформировали женский отряд для боев в Нагорном Карабахе

В Армении сформировали женский отряд для участия в боевых действиях на территории непризнанной Нагорно-Карабахской республики (НКР). Об этом сообщил представитель министерства обороны Армении Арцрун Ованнисян на своей странице в Facebook.

По его словам, процесс записи добровольцев для отправки на передовую продолжается. «Записались уже сто человек, есть множество заявок», — отметил Ованнисян.
Ранее 19 октября премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что целью вооруженного противостояния является изменение правового статуса Нагорного Карабаха. По его мнению, последняя возможность на переговорах достичь приемлемого для Армении положения была исчерпана в 2011 году на переговорах в Казани.

Ситуация в Нагорном Карабахе (Арцахе) резко обострилась 27 сентября. Армения и Азербайджан приняли решение о прекращении огня по гуманитарным соображениям c 18 октября 00:00 по местному времени. Вместе с тем стороны обвинили друг друга в обстрелах и несоблюдении перемирия.

В 1991 году Нагорный Карабах, большинство населения которого составляли армяне, провозгласил независимость от Азербайджана. Нагорно-Карабахская республика (НКР) признана двумя частично признанными государствами — Абхазией и Южной Осетией, а также непризнанной Приднестровской Молдавской республикой. Азербайджан попытался вернуть регион силой, после чего началась война. В 1994 году Азербайджан, Армения и НКР заключили перемирие. Периодически военные действия возобновляются.

военный конфликт женский отряд Нагорный Карабах
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