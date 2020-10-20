Изолировать грунтовые воды, закрыть от птиц и даже не загрязнять воздух должны по новым правилам полигоны. Впишется ли в них новая свалка у Бердска?

Правительство утвердило единые требования к переработке мусора. Они призваны максимально уменьшить негативное воздействие на окружающую среду таких опасных объектов, как полигоны. Насколько расположение будущего бердского полигона подходит под правила, разбирался "Курьер. Среда. Бердск".

Пройдет ли по новым правилам свалка у Бердска?

16 октября правительство России утвердило единые требования к переработке мусора. Напомним, "Курьер. Среда. Бердск" писал, что новый полигон около кладбища Бердска будет просто обыкновенной зловонной свалкой, подтвердило министерство ЖКХ Новосибирской области. "Изолировать" грунтовые воды от загрязнения и атмосферный воздух, и даже не допустить распространение загрязнения птицами и грызунами должны теперь создатели свалок. "Впишется" ли этот объект в новый свод правил для полигонов, разбирался "Курьер. Среда. Бердск".

Новые требования призваны максимально уменьшить негативное воздействие на окружающую среду таких опасных объектов, как полигоны. Например, в документе указано, что захоронение и сжигание отходов возможно только в тех случаях, когда они непригодны для переработки. Кроме того, приоритет при сортировке мусора должен отдаваться автоматизированному труду.

Напомним, как писал "Курьер. Среда. Бердск", на границе Искитимского района и Бердска будет построен полигон по обработке и захоронению отходов, без дальнейшей транспортировки отходов. То есть хранить мусор будут в этом же месте. А в новых правилах сказано: объекты обезвреживания отходов, на которых обезвреживание осуществляется путем компостирования, предназначены для обезвреживания твердых коммунальных отходов, подлежащих последующему захоронению.

Технологические решения для объектов, на которых обезвреживание осуществляется путем компостирования, должны учитывать климатические условия и исключать прямое попадание продуктов компостирования в атмосферный воздух, на почву, в поверхностные и подземные воды. Но обо всем по порядку.

Высокие грунтовые воды Бердска и свалка

- Объекты размещения твердых коммунальных отходов, расположенные на территориях с высоким уровнем грунтовых вод, должны быть спроектированы и сооружены таким образом, чтобы расстояние от нижнего уровня размещаемых отходов до уровня грунтовых вод составляло не менее 2 метров, звучит документ.

А Бердск всегда отличался высоким уровнем грунтовых вод, из-за которых регулярно у жителей затапливало подвалы и разрушались дома. В городе создан многомиллионный дренаж. Смогут ли свалку "изолировать" от этих вод?

Свалка и река Раздельная

На объектах размещения твердых коммунальных отходов должны осуществляться меры:

- по охране поверхностных водных объектов, исключающие сброс сточных вод без их предварительной очистки; по защите подземных вод от поступления в них загрязняющих веществ, входящих в состав размещаемых отходов, и (или) веществ, образующихся в массе отходов в процессе их нахождения в объекте размещения твердых коммунальных отходов за счет физико-химических и биологических процессов, в том числе при взаимодействии с атмосферным воздухом и атмосферными осадками.

Напомним, что рядом с участком, где планируется свалка, находится русло реки Раздельная. Смогут ли уберечь ее от попадания сточных вод создатели свалки - большой вопрос.

Аэродром и птицы

На объектах размещения твердых коммунальных отходов должны быть предусмотрены технологические решения, обеспечивающие максимально возможное ограничение загрязнения окружающей среды, распространяемого птицами, грызунами, насекомыми и другими животными.

Напомним застройщик, директор ООО "Полигон" Денис Шалдов, обещал, что на будущей валке предусмотрят системы, отпугивающие птиц.

Роза ветров

Также на полигонах должны осуществляться меры по охране атмосферного воздуха от поступления в него загрязняющих веществ, входящих в состав размещаемых отходов и (или) веществ, образующихся в массе отходов в процессе их нахождения в объектах размещения за счет физико-химических и биологических процессов, в том числе при взаимодействии с атмосферным воздухом и атмосферными осадками.

Но участок под будущую свалку располагается как раз по направлению преобладающего ветра. Климатолог Новосибирской области Брусенко отмечала, что вонь от будущей свалки может разнести по розе ветров по Бердску и его окрестностям.

Безопасность на опасном объекте?

Даже материалы, используемые при строительстве полигонов, должны обеспечивать их долговечность и экологическую безопасность в соответствии с законодательством о градостроительной деятельности и законодательством Российской Федерации о техническом регулировании, говорится в правилах.

Эксплуатация объектов должна осуществляться в соответствии с проектной документацией таких объектов и заключением государственной экологической экспертизы в случаях, если получение такого заключения предусмотрено требованиями законодательства Российской Федерации.

Кроме того на полигонах приоритетными технологиями являются технологии автоматизированной сортировки при сочетании с ручной сортировкой твердых коммунальных отходов, позволяющие осуществить извлечение максимально возможного количества видов отходов, пригодных для дальнейшей утилизации, заявляет документ.

Новых требований к полигонам у правительства очень много. Смогут ли соблюсти их инициаторы новой свалки у Бердска, и позволит ли местная власть ее создать - читайте подробности в ближайшее время. "Курьер. Среда. Бердск" будет следить за развитием событий.

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