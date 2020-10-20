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Зачем триста сибирских летучих мышей протестируют на коронавирус?

09:45 20.10.2020 Фото: pixabay.com
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Когда нагрузка, связанная с высокой заболеваемостью в Новосибирской области, спадет, ученые приступят к диагностике собранных проб. Тест-системы будут применяться такие же, как и для людей.

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Триста летучих мышей протестируют на коронавирус

Летучие мыши являются носителями различных возбудителей. Некоторые из них передаются человеку. Китайские летучие мыши, в том числе, болеют коронавирусом. Наши, сибирские, мыши часто страдают бешенством. Новосибирские ученые намерены выяснить, есть ли коронавирус у летучих мышей, обитающих в Сибири.

Болезнями рукокрылых занялись сотрудники Федерального исследовательского центра фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ). Изучению подлежат пробы со слизистых обитателей пещер разных регионов Сибири. Уже собраны образцы у мышей, обитающих в Бурятии, в районе Байкала и в Алтайском крае. Сейчас экспедиция специалистов отбирает пробы мышиных мазков в пещерах Новосибирской области.

«Проходят исследования на возможные вирусы у летучих мышей, которые могут быть опасны для человека. Собрано 300 образцов. Окончательных результатов еще нет. Мы сейчас загружены диагностикой на коронавирус. Образцы собраны и ждут исследования», — рассказал НДН.инфо руководитель проекта, глава отдела экспериментального моделирования и патогенеза инфекционных заболевания ФИЦ ФТМ Александр Шестопалов.

Когда нагрузка, связанная с высокой заболеваемостью в Новосибирской области, спадет, ученые приступят к диагностике собранных проб. Тест-системы будут применяться такие же, как и для людей.

Главная гипотеза появления коронавируса нового типа заключается в том, что вирус из организма летучих мышей передался человеку по цепочке через промежуточное животное, скорее всего панголина.

Предположительно на рынке в китайском городе Ухань, где началась пандемия COVID-19, в условиях большой скученности животных вирус от летучей мыши передался панголину. В организме этого зверька вирус приспособился к новым условиям, немного мутировал и уже в изменившемся виде перешел к человеку. А дальше началось заражение жителей Уханя, а потом и всего мира.

Научная работа наших ученых поможет пролить свет на истинное происхождение COVID-19. Исследования в этом направлении ведут многие ученые мира. Зоологи Даниель Стрейкер из Университета Глазго (Шотландия) и Эми Гилберт из Национального центра исследований дикой природы в Форт-Коллинзе (США) обратили внимание на иммунную систему рукокрылых.

Во время беременности самка летучих мышей продолжает летать, и она не может вынашивать больше одного-двух детенышей за раз. Компенсировать низкую плодовитость помогает долголетие, которое обеспечивается за счет развитой иммунной системы. Способность пресекать воспаления позволяет летучим мышам легче переносить многие вирусные инфекции.

Таким образом, вирусные заболевания не так опасны для самих мышей, сколько для других организмов, чей иммунитет не готов к возбудителям.

Источник: ndn.info

COVID-19 коронавирус летучая мышь пандемия
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