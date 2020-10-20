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Фото Лизы Галкиной сравнили с Аллой Пугачевой: Это приемная дочь, считают поклонники

11:53 20.10.2020 Фото: instagram.com
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Многие уверены, что Лиза — приемная дочь 71-летней певицы.

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Некоторые отказываются верить в то, что Лиза Галкина, как и Гарри, являются родными детьми для Аллы Пугачевой
Сюжет: Зачатие. Беременность. Роды
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Фото Лизы Галкиной сравнили с Аллой Пугачевой: Это приемная дочь, считают поклонникиАбсолютно лысая Наталья Подольская шокировала поклонников. Она же беременнаЕщё 36 новостей

По мнению множества пользователей Сети, Лиза Галкина не похожа на Аллу Пугачеву. Публика вновь вспомнила о том, что девочка может быть неродной.

Некоторые отказываются верить в то, что Лиза Галкина, как и Гарри, являются родными детьми для Аллы Пугачевой, так как в том возрасте, в котором Алла Пугачева якобы заморозила яйцеклетки, было уже поздно, так как она утратила способность рожать детей из-за старости. Поэтому многие уверены, что Лиза — приемная дочь 71-летней певицы.

Вот что написал пользователи Сети, когда увидели общее фото Аллы Пугачевой и Лизы Галкиной: «Как не крути, но не похожа она на Аллу!!!», «Она Галкина дочь, от суррогатной матери, а Алле она чужая. Это же даже видно. Даже по отношению её к детям, не мать она им», «Приёмная внучка бабушки Аллы», «Мне кажется, что дети от суррогатных матерей вообще не похожи на своих мам», «Вот так сами и возвышаем до небес. Ребенок как ребенок. А то маму в «Примадонну» возвели и дочке теперь титул придумывают. Обычная девочка, здоровья ей», «А мама-то, рыженькая была».

В фан-аккаунте Лизы Галкиной появился коллаж с фотографиями Гарри Галкина с отцом, и самого Максима Галкина с родителем. Многие обратили внимание, что отец Максима Галкина вовсе не был похож со своим отцом. Скорее всего, у него общие черты с матерью.

Однако поклонники считают, что Гарри Галкин более похож с Максимом, чем сам Галкин со своим родителем. Вот что писали пользователи Сети в комментариях: «Эти фото говорят о великой любви родителей к своим детям. Господь, дай добрых лет жизни», «И не надо ДНК... Сразу видно сына дедушки… Галкины», «Гарри копия Максима в детстве, но если Вас держит отец, то ваш брат копия отца», «Папа тоже в детстве был как Гарри - тихий, скромный и миленький? А похожи здорово», «Кроме открытых ртов, других похожестей не вижу».

Источник: clutch.ua

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